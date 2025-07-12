亞洲行與陸外長王毅在大馬面談 美國務卿：川習極可能會面

美國國務卿魯比歐11日表示，美國總統川普和中國國家主席習近平「極有可能」會面。

魯比歐本周出訪東南亞，展開上任以來首次亞洲行。他11日在吉隆坡與東南亞國協（ASEAN）外長開會，也會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫，並與中國外長王毅首次面對面會談。會談結束後魯比歐表示，他與王毅的會談積極且具建設性，而美中兩國領導人會面的機率極高。

美國務卿魯比歐亞洲行

他在馬來西亞告訴記者，美中雙方都有強烈意願促成此事，「我認為機率很高」，他並表示兩國將找出「彼此都能接受的時間」。

彭博資訊報導指出，魯王會堪稱川普今年1月重返白宮以來美中兩國最高層級的互動，兩國代表積極的對話，有助提高兩國領導人舉行峰會的機率，進而緩和彼此的緊張關係。

北京方面的回應也趨正面，根據央視報導，「雙方一致認為會晤是積極、務實、建設性的，同意加強外交渠道及各領域各層級溝通對話，發揮外交部門在推動兩國關係中的作用，在管控分歧的同時，探索擴大合作領域」。

魯比歐還提到，美國並不擔心關稅會讓東南亞與美國疏遠，市場需要確定性，可以在8月之前進行談判。

川普政府先前將大部分注意力放在中東和歐洲的衝突上，魯比歐此行是美方重新聚焦印度太平洋地區的行動之一。

分析家表示，魯比歐這趟訪問，主要是強調美國仍是比中國更好的合作夥伴。

紐約時報報導，魯比歐希望加強與亞洲各國的關係，以抵禦中國，但川普的關稅威脅卻讓各國懷疑，他們為何要向華盛頓靠攏。本周在大馬的東協會議，無疑成了美中競逐亞洲影響力的角力場。