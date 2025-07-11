世博TECH WORLD館網路聲量大 96%日人認知是台灣館

2025年世界博覽會4月13日開幕後熱度不斷，社群平台X最新聲量排行榜顯示，玉山數位科技株式會社策劃的TECH WORLD館排名第5，倘不計地主國展館和著名設施，排名躍升為第2，且96%的日本人知道TECH WORLD館就是台灣館。

日本出版社角川（KADOKAWA）旗下的網路媒體ASCII.jp報導，社群平台X的網友討論大阪世博熱門場館，並列出10大排行榜，依次是大屋頂環、日本館、關西館、法國館、TECH WORLD館、義大利館、印度館、null2、大阪健康照護館、住友館。

排名第1的「大屋頂還」是這次大阪世博會場的象徵，為世上最大的木造結構之一，有網友稱讚大屋頂環「很美」、「令人震撼」、「規模大」。還有網友稱讚從傍晚到晚上，大屋頂環施以光雕，可拍到美照。

聲量排名第5的TECH WORLD館可以體驗台灣最先進科技，是以創新為主題的展示，網友的評語是「可感受到未來」、「大人小孩都能樂在其中」。

統計TECH WORLD館的主要關鍵詞彙的占比，台灣占96%、伴手禮占20%、技術占20%、半導體占20%、商店占19%。

這項統計實施期間為4月21至27日，解析對象包含大阪關西世博展館名與設施名在社群平台X的留言，統計件數為6萬8911件。

對此調查結果，TECH WORLD館方對中央社表示，「TECH WORLD館與台灣的連結高達96%，顯示96%的日本人都知道這就是台灣館。雖然我們什麼都沒說…」。

TECH WORLD館方表示，「這可讓很多覺得TECHWORLD 館辦得很好，卻不能稱台灣館而感到遺憾的人稍微釋懷，因為我們雖然不講台灣，但是大家都知是台灣」、「我們沒讓日本人從名稱知道台灣，而是讓日本人從內容了解台灣、知道台灣。這種行銷更技高一籌」。

中央社記者多次採訪TECH WORLD 館，並訪問觀賞過TECH WORLD館的人士。有台灣民眾表示，「很感動」、「感動到流淚」、「台灣很棒」、「我們的國家辦得真好」。

記者6月11日在TECH WORLD 館遇到來自廣島一家3口。觀賞完TECH WORLD館後，父親耕一郎頭戴著TECH WORLD 館贈送的伴手禮、有TECH WORLD刺繡文字的帽子。

曾是日本的國家公務員、現在開律師事務所的耕一郎表示，全家都知TECH WORLD館就是台灣館，兒子是有備而來的，帶來1970年大阪第一次、也是亞洲國家第一次辦萬博（世博）時中華民國館的宣傳品。

耕一郎表示，「家人說哪天很想全家去走訪台灣。這次世博，如果台灣的粉絲能增多就太好了」。