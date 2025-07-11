諾貝爾委員會：伊朗對女權鬥士穆哈瑪迪發死亡威脅

挪威諾貝爾委員會今天指出，2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權和女權運動人士穆哈瑪迪接獲德黑蘭當局發出的死亡威脅。

法新社報導，現年53歲、過去10年大部分時間都待在牢裡的穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）去年12月獲准從德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）短暫保外就醫。穆哈瑪迪的法律團隊當時多次示警，她隨時可能再度被捕。

挪威諾貝爾委員會（The Norwegian NobelCommittee）主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）透過聲明表示，他接到穆哈瑪迪撥打的緊急電話，稱她目前有生命危險。

弗里德內斯說道：「用她自己的話說，明確訊息就是，這個政權的特務以直接和間接方式對我發出『實質消滅』威脅。」

聲明寫道：「向穆哈瑪迪女士傳達的威脅清楚表明她的安全岌岌可危，除非她承諾結束於伊朗境內一切的公開參與活動，以及任何支持民主、人權和言論自由的國際倡議或媒體曝光。」

挪威諾貝爾委員會還提到，十分關切穆哈瑪迪和伊朗所有持異議公民所受威脅，呼籲當局除了保障他們的生命，也要維護他們的言論自由。

穆哈瑪迪因「對抗伊朗婦女所受壓迫以及為提倡所有人的人權和自由所作奮鬥」而在2023年獲頒諾貝爾和平獎，其兒女當時在頒獎典禮上為繫獄的母親受獎並宣讀感言。