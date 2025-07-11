傳川普施壓非洲國家接收美驅逐移民 奈及利亞表態拒絕
奈及利亞政府今天表示，拒絕接收自美國被驅逐的委內瑞拉人。美國媒體先前報導，總統川普正敦促非洲國家接收被美國驅逐出境的各國人士。
法新社報導，遣送移民至第三方國家是川普（Donald Trump）政府打擊無證移民的標誌性政策，尤其是將數以百計移民送至中美洲國家薩爾瓦多聲名狼藉的監獄。
奈及利亞外交部長杜加爾（Yusuf Tuggar）接受Channels Television採訪時指出：「美國日益增加對非洲國家施加的龐大壓力，要求非洲國家接受被美國驅逐出境的委內瑞拉人，有些人甚至是從監獄直送。」
他補充道：「要讓奈及利亞接受委內瑞拉囚犯很困難。」
杜加爾還暗示，美國揚言對金磚國家（BRICS）實施高關稅的動機與遣送移民問題相關。奈及利亞是金磚國家成員之一。
川普昨天在白宮會見5個西非國家的領導人。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普政府正敦促這些國家接收被美國驅逐出境的各國人士。
幾內亞比索（Guinea-Bissau）總統則告訴記者，川普有提到將移民驅逐至第三方國家的議題，但「他並未要求我們接收移民」。他與塞內加爾（Senegal）、賴比瑞亞（Liberia）、茅利塔尼亞（Mauritania）及加彭（Gabon）等西非國家領導人一同出席了白宮會議。
川普曾採取前所未見措施，將數百位移民送至中美洲國家巴拿馬，其中一些人的庇護申請尚未獲得處理就被送走。
美國政府先前援引一項18世紀法律，驅逐被當局指控為委內瑞拉幫派成員的移民後，另有數百人被遣送至薩爾瓦多。
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