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蘇丹內戰未歇 ICC：達佛地區持續發生違反人道罪

中央社／ 紐約聯合國總部10日綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）副檢察官沙米姆汗今天表示，有合理的理由相信，在飽受戰亂蹂躪的蘇丹西部達佛（Darfur）地區正發生違反人道罪和戰爭罪等情事。

法新社報導，沙米姆汗（Nazhat Shameem Khan）概述其辦公室對蘇丹內戰的調查內容，她告訴聯合國安全理事會（United Nations Security Council），達佛地區遭受的苦難之深難以言喻。

蘇丹政府軍於2023年與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）爆發內戰後，國際刑事法院對達佛地區的戰爭罪行展開了新調查。

她說道：「根據我們的獨立調查，我們辦公室立場是明確的。我們有合理的理由相信，達佛地區已經發生且正持續有戰爭罪和違反人道罪。」

沙米姆汗指出，檢察官辦公室調查重點是西達佛州（West Darfur）發生的罪行，也訪問逃到鄰國查德的受害者。

她還示警，當地「無法容忍」的人道困境包含醫院及人道援助車隊明顯遭受攻擊，急需幫助的人們無法獲得援助，饑荒問題正在惡化。

辦公室 蘇丹 戰爭

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