庫德工人黨宣布解散後 舉行戰士解除武裝儀式

庫德族武裝團體庫德工人黨戰士今天在伊拉克庫德斯坦自治區的儀式上銷毀了他們的武器。兩個月前，庫德工人黨宣布解散，結束對土耳其政府長達數十年的武裝鬥爭。

根據法新社記者現場報導，解除武裝儀式今天上午在伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）蘇雷馬尼亞（Sulaimaniyah）附近的一處山洞中舉行，30名庫德工人黨（PKK）戰士焚燒他們的武器，其中4人是指揮官。

解除武裝儀式標誌著庫德工人黨從武裝對抗走向民主政治的轉折點，這是為了結束該地區歷時最久的衝突之一而展開的更廣泛努力的一部分。

庫德工人黨於1970年代末由歐加蘭（AbdullahOcalan）創立，並於1984年開始拿起武器，在土耳其境內發動一連串血腥攻擊，引發一場造成超過4萬人喪生的衝突。

經過40多年，庫德工人黨在今年5月宣布解散，並表示將依據歐加蘭的歷史性號召，轉而以民主方式爭取庫德族少數民族的權利。歐加蘭自從1999年以來一直在土耳其服無期徒刑。