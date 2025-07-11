美中將會晤？傳川習會成行可能性高 美國務卿魯比歐洩口風
美國國務卿魯比歐11日表示，美國總統川普和中國國家主席習近平「極有可能」會面。
魯比歐本周出訪東南亞，11日並與中國外長王毅首次面對面會談。會談後魯比歐表示，他與王毅的會談具有建設性，且兩國領導人會面的機率極高。
他在馬來西亞告訴記者，美中雙方都有強烈意願促成此事，「我認為機率很高」，他並表示兩國將找出「彼此可接受的時間」。
魯比歐還提到，美國並不擔心關稅問題會讓東南亞與美國之間的關係疏遠，市場需要確定性，可以在8月之前進行談判。
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