傳德國擬添購15架F-35 機隊數量預料增至50架

政治新聞機構Politico今天引述消息人士報導，德國擬添購15架F-35戰機，預料使柏林當局規劃中的F-35機隊總數增加至50架。

Politico披露這項消息之際，德國和法國正因法德聯合戰機「未來空中作戰系統」（FCAS）計畫陷入緊張。本週稍早有報導指出，法國希望在該計畫的工作分配比例達80%。

德國國防部並未立即回應路透社的置評請求。

目前為止德國已下訂35架F-35，準備替換老舊且即將除役的85架龍捲風戰機（Tornado）。

一名軍方消息人士告訴路透社，添購15架F-35一直都在先前的考量內，但數量必須再調整，以符合北大西洋公約組織（NATO）近來同意的新武器和軍隊人數目標。

按照北約的新目標來看，最初的F-35採購數量實際上已不太可行，意味著德國最後需要添購的實際數量可能會更多，不過軍方消息人士並未證實這一點。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）9日表示，針對FCAS計畫的工作比例分配，計畫夥伴間仍有歧見。

產業消息人士表示，法國若堅持自己的要求，夥伴間的歧見恐使整個計畫不太可能在今年底前如期進入下一階段。