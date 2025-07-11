大選以來首造訪！川普7月擬訪蘇格蘭 預計會晤英相施凱爾

美國總統川普預計本月稍晚造訪英國蘇格蘭，一名知情消息人士今天透露，英國首相施凱爾已接受邀請，將於川普訪問期間與他會面。

路透社報導，這名消息人士表示包含確切日期在內，川普（Donald Trump）與施凱爾（Keir Starmer）會面的細節仍在敲定。

蘇格蘭警方昨天宣布，他們正在為川普本月稍晚可能訪問蘇格蘭做準備。這是川普自去年美國總統大選以來，首度造訪英國。

白宮目前未評論這則報導，英國大使館也婉拒置評。

川普和施凱爾近幾個月建立了融洽關係，兩人上月在七大工業國集團（G7）峰會場邊簽署貿易協議框架，正式降低美國對部分英國商品所課徵的關稅。

施凱爾今年2月訪問白宮與川普進行友好會晤，並傳達英王查爾斯三世（King Charles III）邀請川普日後赴英進行國是訪問，川普接受了這項邀請。

英國媒體本週報導，川普本月稍晚將造訪他在蘇格蘭的高爾夫球俱樂部；天空新聞網（Sky News）提到，他將前往自已位於登拜里（Turnberry）和亞伯丁郡（Aberdeenshire）的高爾夫球場。