快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

又有熱帶低壓！最快24小內生成「百合颱風」 最新路徑、對台影響曝

大選以來首造訪！川普7月擬訪蘇格蘭 預計會晤英相施凱爾

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普預計本月稍晚造訪英國蘇格蘭，一名知情消息人士今天透露，英國首相施凱爾已接受邀請，將於川普訪問期間與他會面。美聯社
美國總統川普預計本月稍晚造訪英國蘇格蘭，一名知情消息人士今天透露，英國首相施凱爾已接受邀請，將於川普訪問期間與他會面。美聯社

美國總統川普預計本月稍晚造訪英國蘇格蘭，一名知情消息人士今天透露，英國首相施凱爾已接受邀請，將於川普訪問期間與他會面。

路透社報導，這名消息人士表示包含確切日期在內，川普（Donald Trump）與施凱爾（Keir Starmer）會面的細節仍在敲定。

蘇格蘭警方昨天宣布，他們正在為川普本月稍晚可能訪問蘇格蘭做準備。這是川普自去年美國總統大選以來，首度造訪英國。

白宮目前未評論這則報導，英國大使館也婉拒置評。

川普和施凱爾近幾個月建立了融洽關係，兩人上月在七大工業國集團（G7）峰會場邊簽署貿易協議框架，正式降低美國對部分英國商品所課徵的關稅。

施凱爾今年2月訪問白宮與川普進行友好會晤，並傳達英王查爾斯三世（King Charles III）邀請川普日後赴英進行國是訪問，川普接受了這項邀請。

英國媒體本週報導，川普本月稍晚將造訪他在蘇格蘭的高爾夫球俱樂部；天空新聞網（Sky News）提到，他將前往自已位於登拜里（Turnberry）和亞伯丁郡（Aberdeenshire）的高爾夫球場。

貿易協議 蘇格蘭 英國 美國 施凱爾 川普 G7

延伸閱讀

又大動作裁員！川普改革美國外交團隊 近1900人飯碗不保

不等川普關稅今拚三讀普發現金 藍委曝基層心聲：太需要這筆錢

全國禁制令符6月判決？「出生公民權案」將再挑戰最高法院

川普會見西非5國領袖 放眼豐富礦產 1作法凸顯矛盾

相關新聞

大選以來首造訪！川普7月擬訪蘇格蘭 預計會晤英相施凱爾

美國總統川普預計本月稍晚造訪英國蘇格蘭，一名知情消息人士今天透露，英國首相施凱爾已接受邀請，將於川普訪問期間與他會面

川普會見西非5國領袖 放眼豐富礦產 1作法凸顯矛盾

美國總統川普9日在白宮與5名應邀來訪的西非國家總統召開高峰會議時，稱讚這幾國擁有豐富的礦產、石油等自然資源，這場領袖會談...

告金正恩虐待 脫北者首提訴訟「讓金氏王朝為罪行負責」

英國BBC報導，脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）11日將在南韓首爾對北韓領導人金正恩提起民事和刑事訴訟...

禁公部門使用DeepSeek 捷克資安考量跟隨德義荷腳步

繼德國、義大利和荷蘭等國對中國AI新創公司DeepSeek採取限制措施，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）9日表示，...

川普讚賴比瑞亞總統「英文好」 不知賴官方語言即英語

川普總統9日在白宮與非洲五國領導人共進午餐時，讚揚了賴比瑞亞總統博阿凱（Joseph Boakai）的英語能力，並好奇地...

駐星大使提名人不熟美星議題被考倒 參議員：做點功課

川普總統提名的駐新加坡大使人選辛哈醫師(Dr Anjani Sinha)9日出席參院人事聽證會，因無法順利回答參議員譚美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。