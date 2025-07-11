南海案宣判9周年 菲律賓籲大陸遵守仲裁結果

明天是菲律賓與中國的南海仲裁案結果宣布9週年之日，菲律賓政府呼籲中國遵守判決結果，勿繼續以恫嚇侵犯行為危及區域安全與穩定。

菲律賓智庫Stratbase今天在馬卡蒂市（Makati）舉辦南海仲裁結果宣布9週年紀念活動，菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）在預錄的影片中說，常設仲裁法院的判決和聯合國海洋法公約（UNCLOS），是菲律賓海洋政策的基石。

拉薩洛在馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議，未能出席這場活動。

她感慨，判決結果宣布迄今已9年，中國持續無視仲裁結果，透過非法、恫嚇及侵犯行為，危及菲律賓的海洋利益，以及區域穩定與繁榮，令人擔憂。

拉薩洛說，所有國家無論大小與力量，都必須依國際法克盡義務和責任，包括遵守國際仲裁機構的判決。

7月1日新上任的拉薩洛也提到菲律賓海洋政策的四大指導方針，包括：與理念相近國家結盟、推動以法治為基礎的國際秩序、倡導南海仲裁結果，以及與中國維持溝通管道。

她說明，遏阻不只是軍事概念，也包含透過外交手腕取得的保證。因此，雖然南海緊張已衝擊菲中關係，但基於「戰略考量」，菲律賓仍繼續與中國對話，根據事理與中國抗爭，但在有利的事務上合作。

另一方面，菲律賓國防部今天發表聲明說，南海案仲裁結果確認了菲律賓對專屬經濟區和大陸棚的主權權利，也宣示國家行為的唯一合法標準是「法治」，而非拳頭。

菲律賓國防部表示，所有沿海國家的權利都應在國際法下得到尊重，並強調捍衛主權和管轄權並非挑釁行為，而是一個國家的職責。

中國援引歷史依據，主張擁有幾乎整片南海，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張可獨享200海里專屬經濟區的資源，兩國索討的海域範圍有所重疊，爭端存在已久。

2012年4月菲中船艦在黃岩島（又稱民主礁）發生對峙，中方最終實質佔領黃岩島，菲律賓遂於2013年把爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA）。

常設仲裁法院2016年7月12日裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。中國不接受也不承認仲裁結果。