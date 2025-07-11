韓日美聯合空演 防長首爾會議強調三方合作
韓聯社引述韓國國防部消息報導，韓國、日本和美國今天在國際水域上空進行聯合空中演習，美國B-52戰略轟炸機以及韓日兩國戰鬥機都參加演習。
韓國國防部在聲明中指出，3國國防首長今天也在首爾舉行年度會議，在會中共同體認到因應北韓在印太地區及其他區域所構成的安全挑戰，三方密切合作的重要性。
美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在會前開場致詞表示：「我們正共同照亮一條未來之路，透過持續與定期交流來發展夥伴關係，從量能建設到真正共同承擔責任。」
凱恩說：「（北韓）和中國正展開前所未有的軍事擴張，意圖明確且毫不含糊，目的在推進各自的議程，我們必須保持警惕。」
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