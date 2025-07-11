防範遭AI冒充 美國務卿：使用官方管道溝通
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天針對有人用人工生成的聲音冒充他的新聞做出回應，表示為了避免這種風險，他與各國對口單位都是使用官方管道溝通。
根據路透社8日取得的外交電報，有人上個月冒充盧比歐，連繫3位外交部長及2位美國官員。
盧比歐在訪問馬來西亞期間對記者說，之前也曾有人試圖冒充過他。
盧比歐表示，在他於1月21日上任國務卿「數天內」，就有外長致電國務院，「詢問我是否剛傳簡訊給他們」。
他說：「這就是21世紀的現實，人工智慧（AI）和假訊息層出不窮。我通常透過官方管道來和各國的對口單位溝通是有原因的，就是為了避免這種事情。」
他補充道：「我感覺…他們的目標是那些被聯繫的人，想要騙他們接電話或做其他事情，至於他們會利用這些資訊做什麼，就不得而知了。」
他說，可以預見未來會發生更多此類事件。
盧比歐說：「我的意思是，不只是我，這種事也會發生在其他人身上，因為只要有某人聲音的錄音，就能輕易捏造內容。所以，這正是AI帶給我們的巨大挑戰之一。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言