菲總統府證實 小馬可仕20日至22日訪美

菲律賓總統府馬拉坎南宮今天證實，菲律賓總統小馬可仕即將訪問美國，但未透露更多細節。

馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）回應菲律賓媒體記者提問時說，小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）將於20日至22日前往華府訪問。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議，10日與菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）、日本外相岩屋毅在場邊舉行了三邊會議。

盧比歐在會後告訴現場媒體記者，美國將於幾天後接待小馬可仕。

今年1月川普就職，小馬可仕曾在社群平台發文，表示期盼與川普政府密切合作；去年11月，川普仍是美國總統當選人身分，也曾與小馬可仕進行了一次「非常友好」、「富有成效」的通話。

另一方面，有關盧比歐、拉薩洛和岩屋毅的三邊會議，菲律賓外交部發布新聞稿說，3人重申將致力加強經濟和安全關係，以因應中國在南海的強勢擴張，承諾共同維護地區和平、穩定以及自由航行權。

拉薩洛形容美國和日本為菲律賓不可缺少的安全夥伴，3方承諾深化在網路安全能力建構、勞動力發展等領域的合作，建立更安全且具彈性的網路系統與基礎設施。

她並與盧比歐、岩屋毅討論了「呂宋經濟走廊」倡議，感謝美方最近提供380萬美元的經費，支援蘇比克-克拉克-馬尼拉-八打雁（SCMB）貨運鐵路計劃做可行性研究。

菲律賓與日本面臨來自中國的共同挑戰，日本與中國正陷於釣魚台（中國稱釣魚島）主權爭議，菲律賓與中國則不時在南海發生衝突。

日本正考慮轉移6艘具反潛能力的中古護衛艦給菲律賓，提升菲律賓的海上疆域保衛能力。