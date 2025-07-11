美媒：印航空難初步調查 發動機燃油開關沒開

印度航空上月一架飛往倫敦的班機起飛不久後墜毀。美方初步發現，發動機的燃油流量開關被關閉，導致起飛後明顯失去推力，認為事故調查應聚焦人為操作而非波音787飛機本身。

印度航空（Air India）一架飛倫敦的波音787客機6月12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，機上有包含2名機師在內的12名機組人員與230名乘客，除1名被拋出機艙的乘客倖存外其餘241人均罹難，連同地面人員總計260人死亡。

華爾街日報引述消息人士指出，初步調查顯示，控制燃油流向兩具發動機的開關處於關閉狀態，導致飛機在起飛不久後明顯失去推力。這些開關通常由機師用來啟動或關閉發動機，或在特定緊急狀況下進行重設。

知情人士表示，這些開關在正常飛行期間理應保持開啟，目前還不清楚是如何及為何會被關掉。消息人士也指出，暫時也無法確定這一動作是意外所致或人為蓄意，也不清楚當時機師是否為試圖重新開啟。

若這些開關處於關閉狀態，就能解釋何以飛機在墜毀於附近一棟醫學院學生宿舍前，緊急發電裝置「衝壓空氣渦輪機」（Ram Air Turbine，簡稱RAT）似已啟動。RAT簡單來說是靠風發電的小渦輪，只要它從機內彈出運作，代表飛機進入存亡關鍵時刻。

美國「國家運輸安全委員會」（NTSB）正為這樁印度主責的空難調查提供支援；負責核發787夢幻客機適航認證與營運許可的美國聯邦航空總署（FAA），以及波音（Boeing）、奇異航太（GEAerospace）則提供印度當局技術面的協助。

一些知情人士透露，自6月12日空難發生以來，印度官員幾未向外界公布調查資訊，以致部分美國政府與產業界人士感到不滿與挫折。

知情人士透露，美國政府和業界人員也對失事班機黑盒子內容下載、分析和共享進展緩慢感到挫折。印度當局原本想把俗稱黑盒子的飛行記錄器和座艙通話記錄器拿到德里以外的地方分析，美國運安會一度揚言撤回美方協查資源。美方調查人員最後還是留下幫忙，現已悉數返美。（譯者：陳亦偉）140711