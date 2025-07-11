美俄外長會後 盧比奧將與王毅會面

美國國務院週四（7月10日）宣布，國務卿盧比奧（Marco Rubio）將於週五（11日）在馬來西亞會見中國外交部長王毅。這是自川普政府今年1月上任以來，美中外長首度面對面談話。

兩人今年1月曾經通話，但尚無實體會談。盧比奧因對華強硬立場受到北京制裁。

隨著中美關係緊張，雙邊在台灣、貿易和新興科技等一系列議題上持續存在分歧。王毅週四也在馬來西亞參加東協與中日韓外長會，他在會上表示，東亞面臨「單邊主義和保護主義衝擊、個別大國濫施關稅等挑戰」，並呼籲建立更加公正合理的國際秩序。

王毅及盧比奧預計將討論台灣以及烏克蘭議題。盧比歐表示，他可能會向王毅表達美國對中國支持俄羅斯的擔憂，「中方顯然一直支持俄羅斯，我認為，他們會在不被發現的情況下盡力提供幫助」。

美俄外長會談

盧比奧週四表示，他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在約50分鐘的會晤期間，針對烏克蘭和平談判交換了新的想法，但並未提供具體內容。

盧比奧會後向媒體表示：「我認為這是一種全新且不同的途徑......我不會說這能保證和平，但這是一個概念，我會把它通報給總統。」

鑑於川普自今年1月就任以來，推動俄烏停火的努力未見成果，盧比奧週四坦言，對於俄方缺乏更大彈性以結束衝突，川普「感到失望和沮喪」。

「我們需要看到一個明確的路線圖，說明這場衝突如何能夠結束……我們分享了一些可能的構想，會繼續在我們認為能發揮影響的地方參與其中。」

俄羅斯外交部隨後發布聲明稱，雙方就烏克蘭、伊朗、敘利亞以及其他全球問題進行了「實質且坦率的意見交換」。

聲明中指出：「雙方重申致力於以和平方式解決衝突的共同承諾，恢復俄美之間的經濟與人道主義合作，以及兩國社會之間的自由接觸，而恢復直航可能有助於實現這一目標……雙方還強調了進一步努力實現雙邊外交關係正常化的重要性。」

這次會晤是盧比奧就任以來，第二度與拉夫羅夫面對面談話。今年2月，雙方曾就俄烏停火談判在沙烏地阿拉伯會面。

另外，川普10日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時也談到了俄烏局勢，預告他下週一（14日）將發表跟俄羅斯有關的「重大聲明」，但並未詳述細節。

川普廣施關稅 威脅美國外交影響力

美國政府希望盧比奧此行聚焦於南海安全與航行自由，以及打擊跨國犯罪等議題，而非關稅和貿易。不過，東南亞各國仍關切美國的對等關稅威脅。川普本週已通知多個國家，警告若不與美國達成貿易協議，將面臨更高的關稅，其中包括東協的8個成員國。

盧比奧在東協集體會議上試圖緩解各方擔憂，他強調「印太地區仍然是美國外交政策的重點」，並稱美國將持續深化與印太盟友的夥伴關係，且「不會尋求區域內任何其他行為者的批准或許可」，該說法被視為是在暗指中國。

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