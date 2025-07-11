阿根廷法官下令 前總統費南德茲涉貪送審
阿根廷法官今天下令將前總統費南德茲（Alberto Fernandez）送審，指控他在2019至2023年任期內涉及政府部門採購保險有關的貪腐行為。
根據法官卡薩內洛（Sebastian Casanello）在阿根廷媒體上公布的裁決書，費南德茲因「洽談與公職行使不符」將被起訴。這項裁決經由辯護律師巴比塔（Mariana Barbitta）確認。
66歲的費南德茲被控行政詐欺，因為他的政府所採用的經紀商，據信其中一人與費南德茲辦公室有關聯。
法新社報導，這位主要經紀商據信是費南德茲私人秘書的丈夫。
根據今天的裁決書，法官卡薩內洛下令凍結費南德茲約1000萬美元的資產。
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