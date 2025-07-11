快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

阿根廷法官下令 前總統費南德茲涉貪送審

中央社／ 布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導

阿根廷法官今天下令將前總統費南德茲（Alberto Fernandez）送審，指控他在2019至2023年任期內涉及政府部門採購保險有關的貪腐行為。

根據法官卡薩內洛（Sebastian Casanello）在阿根廷媒體上公布的裁決書，費南德茲因「洽談與公職行使不符」將被起訴。這項裁決經由辯護律師巴比塔（Mariana Barbitta）確認。

66歲的費南德茲被控行政詐欺，因為他的政府所採用的經紀商，據信其中一人與費南德茲辦公室有關聯。

法新社報導，這位主要經紀商據信是費南德茲私人秘書的丈夫。

根據今天的裁決書，法官卡薩內洛下令凍結費南德茲約1000萬美元的資產

阿根廷 資產 保險

延伸閱讀

沈慶京涉貪羈押10個月將以「破億元」交保？最快下午准駁

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保...畫面曝光

刑事局大隊長涉貪被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

溫網／驚險逆轉37歲德國老將 球后莎芭蓮卡第3度晉級4強

相關新聞

讀賣：中國拉攏日本！日本和牛可望時隔24年恢復出口中國

讀賣新聞報導，日本產牛肉可望於近日恢復出口至中國大陸，中國暫停進口和牛長達24年。報導指出，中國政府因與美國川普政府對立...

丹麥擴軍應對俄羅斯威脅 女性也要納入義務役

從2025年7月起，丹麥年滿18歲女性皆符合義務役資格。也就是說，往後丹麥女性將被納入義務役抽籤，被抽到就要入伍服役。丹麥國防總參謀長希爾德加德（Michael W. Hyldgaard）3月聲明表示：「國防需要所有我們能動員的戰鬥力量，需要我們從全體社會徵召人員。」

暫未發現波音787故障 WSJ：印航空難初步聚焦機師操作

華爾街日報10日獨家引述知情人士報導，印度航空171號班機空難調查重點放在機師操作行為，目前尚無跡象顯示波音787夢幻客...

英國又一位短命首相？施凱爾執政週年的政治危機

英國工黨自去年大選壓倒性勝出後，執政已來到一週年，首相施凱爾（Keir Starmer）卻面臨上任至今最大的政治阻礙。除了極右翼的英國改革黨（Reform UK）民調數字居高不下，並在地方層級選舉與數場補選中嶄露頭角之外，施凱爾在黨內也面臨逼宮壓力。內外壓力交織之下，施凱爾政府的策略顯得進退失據、領導能力遭到質疑，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）甚至被捕捉到在首相備詢時流淚的畫面，英鎊、國債與股票一度齊跌。

馬克宏訪英送大禮 900年的歐洲版清明上河圖首回娘家

法國總統馬克宏7月8日起在英國進行3天國是訪問，他此行送了英國一份大禮，兩國當天宣布，法國將把有「歐洲清明上河圖」之稱的「巴約掛毯」（Bayeux Tapestry）出借給大英博物館展出。這幅原件有70公尺長的掛毯，記錄法國諾曼第公爵威廉1066年征服英格蘭並成為英格蘭國王的歷史。這件刺繡作品據信是在英國製作，在900多年後終於將首次回到英國。巴約掛毯對英法關係有何重要性？

美國務卿訪馬來西亞 魯比歐不排除見陸外長

美國國務卿魯比歐10日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，他本周有可能與中國大陸外交部長王毅見面，雙方可能討論到俄烏戰爭的話題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。