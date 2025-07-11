日媒：日本牛肉將睽違24年銷往中國 協議近期生效

日媒引述多名消息人士披露，中國政府2001年起停止進口日本牛肉以後，重啟進口的協議近期將生效，中國國務院副總理何立峰預計今天向自民黨高層說明中方完成國內生效程序。

「讀賣新聞」報導，何立峰是中國國家主席習近平的親信，今天預計出席2025年世界博覽會（大阪關西世博）的活動，也就是中國的「國家日」。他也計劃與執政黨自民黨幹事長森山裕舉行會談。森山裕目前也是日中友好議員聯盟會長。

預計生效的協議為日本與中國政府2019年11月簽署的「日中動物衛生檢疫協定」，加強管理牛腦海綿狀病變（BSE）與口蹄疫等動物疾病，並規定雙方在檢疫等領域合作，以促進安全貿易。

日本2001年爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變後，中國當年9月起禁止進口日本牛肉，儘管雙方2019年已簽署上述協議以便恢復日本牛肉銷往中國，但中方拖延生效手續5年半以上。

日本首相石破茂2024年11月與習近平召開領袖會談時，要求中方重新開放日本牛肉進口，同年12月中日外長會談時，就中方重啟進口日本牛肉達成共識。

然而報導指出，協議生效後，似乎必須進一步協商安全性與檢疫相關事宜，日方也計劃加快最後協調作業，以期儘早恢復出口。

報導分析，中國與美國對立之際，正試圖與日本加強關係。今年6月，中方宣布將恢復2023年8月起從福島第一核電廠「核處理水」排海後，所禁止的日本水產品進口。

森山裕昨天在鹿兒島市舉行的自民黨參議員候選人集會上表示：「我希望能儘快為和牛銷往中國開闢道路。」