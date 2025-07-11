暫未發現波音787故障 WSJ：印航空難初步聚焦機師操作

華爾街日報10日獨家引述知情人士報導，印度航空171號班機空難調查重點放在機師操作行為，目前尚無跡象顯示波音787夢幻客機本身存在問題。

知情人士透露，美方官員初步調查顯示，控制飛機兩具引擎燃料流動的開關被關閉，導致飛機起飛後不久，疑似失去推力而墜毀。

機師通常會用這些開關來啟動或關閉引擎，或在特定緊急情況下進行重設。知情人士表示，這個開關在飛行途中理應保持開啟，目前不清楚是如何、又為何被關閉，也無法確定是意外或故意，或是當時有沒有人試圖重新打開。

報導指出，若開關當時處於關閉狀態，可以解釋為何飛機的緊急發電機、即所謂的沖壓空氣渦輪機（Ram Air Turbine，RAT），疑似在墜落至機場附近一處醫學生宿舍前啟動。

空難造成乘客機組人員241人罹難，僅1名奇蹟生還；地面上也有19人遭波及罹難，多人受傷。

主導調查的印度航空事故調查局（AAIB）10日沒有回應華爾街日報的詢問，預計最快於當地時間11日公布初步的調查報告。

這起空難是波音夢幻客機執飛以來，首度發生致命事故，對於面臨一連串安全與品質問題的波音公司而言，格外敏感。

知情人士表示，美方官員至今沒發現是波音787夢幻客機或引擎有問題，導致這起空難。美國聯邦航空總署（FAA）、波音公司及引擎製造商GE也沒有發布任何服務通告或安全指令。一般而言，若調查結果顯示，為設計、維修或操作程序有缺失，相關單位通常會發布此類公告。

部分知情人士透露，自印航171號航班6月12日墜毀以來，印度官方對外公布的調查資訊極為有限，令美國政府與業界人士不滿。他們也不滿印方對俗稱黑盒子的飛航記錄器資料下載、分析與共享進度緩慢。