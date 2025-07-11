盧比歐出席東協外長會議 將會晤王毅
美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天將在馬來西亞舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊會晤中國外交部長王毅。
「華盛頓郵報」提到，在雙邊因貿易、國防等議題而關係緊張之際，這將是兩人首度面對面會談。
美中兩國仍因貿易、類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）、台灣和先進技術等議題而處於僵局之中。
法新社報導，盧比歐與王毅都在吉隆坡參加東協外長會議；日本、韓國和澳洲也有出席。
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