快訊

114分科測驗／物理沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

將文學與甜點結合 9歲時的誤打誤撞成就魔幻食刻

盧比歐出席東協外長會議 將會晤王毅

中央社／ 吉隆坡11日綜合外電報導

美國國務院今天表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天將在馬來西亞舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊會晤中國外交部長王毅

「華盛頓郵報」提到，在雙邊因貿易、國防等議題而關係緊張之際，這將是兩人首度面對面會談。

美中兩國仍因貿易、類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）、台灣和先進技術等議題而處於僵局之中。

法新社報導，盧比歐與王毅都在吉隆坡參加東協外長會議；日本、韓國和澳洲也有出席。

馬來西亞 盧比歐 王毅

延伸閱讀

與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

王毅見岩屋毅 籲共同推進中日戰略互惠關係

願簽東南亞無核武器區條約！王毅提「4建議」：守護地區和平

相關新聞

讀賣：中國拉攏日本！日本和牛可望時隔24年恢復出口中國

讀賣新聞報導，日本產牛肉可望於近日恢復出口至中國大陸，中國暫停進口和牛長達24年。報導指出，中國政府因與美國川普政府對立...

英國又一位短命首相？施凱爾執政週年的政治危機

英國工黨自去年大選壓倒性勝出後，執政已來到一週年，首相施凱爾（Keir Starmer）卻面臨上任至今最大的政治阻礙。除了極右翼的英國改革黨（Reform UK）民調數字居高不下，並在地方層級選舉與數場補選中嶄露頭角之外，施凱爾在黨內也面臨逼宮壓力。內外壓力交織之下，施凱爾政府的策略顯得進退失據、領導能力遭到質疑，財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）甚至被捕捉到在首相備詢時流淚的畫面，英鎊、國債與股票一度齊跌。

丹麥擴軍應對俄羅斯威脅 女性也要納入義務役

從2025年7月起，丹麥年滿18歲女性皆符合義務役資格。也就是說，往後丹麥女性將被納入義務役抽籤，被抽到就要入伍服役。丹麥國防總參謀長希爾德加德（Michael W. Hyldgaard）3月聲明表示：「國防需要所有我們能動員的戰鬥力量，需要我們從全體社會徵召人員。」

暫未發現波音787故障 WSJ：印航空難初步聚焦機師操作

華爾街日報10日獨家引述知情人士報導，印度航空171號班機空難調查重點放在機師操作行為，目前尚無跡象顯示波音787夢幻客...

馬克宏訪英送大禮 900年的歐洲版清明上河圖首回娘家

法國總統馬克宏7月8日起在英國進行3天國是訪問，他此行送了英國一份大禮，兩國當天宣布，法國將把有「歐洲清明上河圖」之稱的「巴約掛毯」（Bayeux Tapestry）出借給大英博物館展出。這幅原件有70公尺長的掛毯，記錄法國諾曼第公爵威廉1066年征服英格蘭並成為英格蘭國王的歷史。這件刺繡作品據信是在英國製作，在900多年後終於將首次回到英國。巴約掛毯對英法關係有何重要性？

美國務卿訪馬來西亞 魯比歐不排除見陸外長

美國國務卿魯比歐10日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，他本周有可能與中國大陸外交部長王毅見面，雙方可能討論到俄烏戰爭的話題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。