讀賣：中國拉攏日本！日本和牛可望時隔24年恢復出口中國

法國總統馬克宏7月8日起在英國進行3天國是訪問，他此行送了英國一份大禮，兩國當天宣布，法國將把有「歐洲清明上河圖」之稱的「巴約掛毯」（Bayeux Tapestry）出借給大英博物館展出。這幅原件有70公尺長的掛毯，記錄法國諾曼第公爵威廉1066年征服英格蘭並成為英格蘭國王的歷史。這件刺繡作品據信是在英國製作，在900多年後終於將首次回到英國。巴約掛毯對英法關係有何重要性？

2025-07-11 08:00