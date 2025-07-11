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讀賣：中國拉攏日本！日本和牛可望時隔24年恢復出口中國

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本產牛肉可望在近日恢復出口至中國大陸，中國暫停進口日本牛肉長達24年。路透
日本產牛肉可望在近日恢復出口至中國大陸，中國暫停進口日本牛肉長達24年。路透

讀賣新聞報導，日本產牛肉可望於近日恢復出口至中國大陸，中國暫停進口和牛長達24年。報導指出，中國政府因與美國川普政府對立，正試圖拉攏日本，今年6月中方已宣布將恢復進口日本水產品。

中國政府自2001年9月起暫停進口日本產牛肉。讀賣得自多名日中關係消息人士的消息，指2019年11月簽署、重啟進口所需的「日中動物衛生檢疫協定」，近日將正式生效。11日訪日的中國副總理何立峰會向自民黨幹事長森山裕說明，這項協定生效手續在中國國內已完成。

2001年9月日本爆發狂牛症（BSE）疫情，中國停止進口日本和牛。兩國後來簽署了加強對狂牛症及口蹄疫等動物疾病管理的協定，但中方遲未完成生效手續，擱置長達5年半，使禁令延續至今。

日本首相石破茂去年11月與中國國家主席習近平會談時，提出恢復牛肉進口的請求；同年12月的日中外長會談中，雙方同意重啟相關磋商。協定生效後，將開始討論關安全與檢疫措施等問題。

何立峰是習近平的親信，這次訪日是為了出席11日於大阪世博的中國「國家館日」活動，並與擔任日中友好議員聯盟會長的森山會談。森上還計畫向何立峰提出再向中國借展熊貓的要求。目前日本僅剩東京上野動物園飼養的兩隻熊貓，和歌山縣的4隻已全部歸還。

日本和牛 動物園 何立峰

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