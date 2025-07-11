比利時警告 中國小額包裹「海嘯」般湧入

比利時中央經濟委員會警告，比利時正面臨來自中國的小額包裹如「海嘯」般湧入的壓力，歐盟現致力管控這種情形。

法新社報導，比利時中央經濟委員會（CentralEconomic Council）表示，去年小額包裹輸入量增為3倍，達到每天300萬件。

根據法新社今天所見的中央經濟委員會報告指出：「此為爆炸性增長，這些包裹主要來自中國。」

報告說：「海關和其他主管檢驗機構現有的資源，不足以有效管控這場席捲我國的包裹海嘯。」

中央經濟委員會敦促比利時有關當局加強海關服務，並施壓歐盟加速採取措施控管包裹湧入的情況。

比利時是此類貨物進入歐盟的主要門戶之一，經由安特衛普（Antwerp）吞吐量龐大的港口及列日（Liege）航空貨運機場運達。

歐盟今年5月表示，正準備對每年輸入歐盟的數十億件小額包裹徵收每件2歐元（約新台幣68.5元）的固定費用，其中絕大多數包裹來自中國。

去年，46億件這類包裹輸入歐盟，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。歐盟預期包裹流量將持續攀升。

歐盟懷疑Temu和Shein等電商平台未盡力防止不符合歐洲標準的產品銷售。

歐盟也擔心，這些進入歐盟27國的產品有很多是不安全、偽造、甚至對消費者有潛在危險。