英法高峰會領袖聯合宣言 重申對台海和平穩定承諾

英國首相施凱爾與法國總統馬克宏今天在倫敦舉行第37屆英法高峰會，會後發表領袖聯合宣言，提到英法將共同致力於朝鮮半島、南海、東海，以及台灣海峽的和平穩定，並呼籲和平解決兩岸議題。

馬克宏（Emmanuel Macron）8至10日訪問英國，今天在倫敦唐寧街首相官邸與施凱爾（Keir Starmer）舉行高峰會，會後發布的聯合宣言觸及雙方在外交政策、安全防衛、經濟、能源、科技、非常規移民等議題領域的合作方向。

根據宣言，在俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭中，協助俄方者的行為顯示，歐洲安全與印太區域的關聯密不可分。英、法將強化協調，共同為印太區域的自由開放和自主性努力，包括透過新的海事安全聯合訓練、基地相互准入，以及對區域組織的共同支持。雙方另擬共同啟動新的「全球海事安全對話」（GlobalMaritime Security Dialogue）。

英法今天並更新2010年簽訂、聚焦安全防衛合作的蘭卡斯特宮條約（Lancaster House Treaties）。根據條約宣言，英法軍事基地相互准入協議可能納入法國在印度洋的留尼旺島（Réunion Island），以及在南太平洋的新喀里多尼亞群島（New Caledonia）和法屬玻里尼西亞（French Polynesia），皆位於印太區域。

另一方面，同樣是關於安全防衛事務，峰會領袖宣言提到，儘管英、法各自有獨立的核軍力，它們可以被協調運用。雙方將建立英法核子領導小組（NuclearSteering Group），以就相關政策、能力及行動，進行聯合指揮協調。英法也將在應對網路攻擊，以及各類新型態、混合式威脅方面，加強合作，並善用人工智慧（AI）及其他新興科技。

在經濟和科技合作方面，峰會領袖宣言提到，英法將致力實現歐洲民用核子供應鏈的多元化、排除供應鏈中的俄羅斯因素。另一方面，在英國政府2022年將中國廣核集團（CGN）踢出英格蘭塞斯維爾C（Sizewell C）核電廠投資案後，法國電力集團（EDF）近日確認入股12.5%，今天的英法領袖宣言對此表示歡迎。

英法另將在AI、超級電腦、關鍵礦物、衛星、保衛關鍵基礎設施等領域加強合作，包括共同提高對歐洲電信衛星集團（Eutelsat Group）的投資。

2023年，總部位於巴黎的歐洲電信衛星公司Eutelsat與總部位於倫敦的英國低軌道衛星業者OneWeb合併，組成Eutelsat Group，並成為全球第一家整合低軌道（LEO）和同步軌道（高軌道，GEO）衛星基礎設施的衛星營運商，被視為美國「星鏈」（Starlink）的主要競爭對手。

Eutelsat、OneWeb原本即分別有法國和英國政府作為主要股東，合併後，Eutelsat OneWeb成為EutelsatGroup旗下公司。Eutelsat OneWeb與台灣的政府和業者合作，在台灣打造低軌衛星通訊服務、發展供應鏈。