聽新聞
0:00 / 0:00

美國務卿訪馬來西亞 魯比歐不排除見陸外長

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(歐新社)
美國國務卿魯比歐。(歐新社)

美國國務卿魯比歐9日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，他本周有可能與中國大陸外交部長王毅見面，雙方可能討論到俄烏戰爭的話題，以及中國對俄國在戰爭中的支持。

魯比歐8日出發前往馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等一系列會議，預計12日結束訪問行程，這也是魯比歐上任以來首次訪問亞洲。

被問及是否會與王毅見面，並討論到中國在俄烏戰爭中對俄國的支持，魯比歐在吉隆坡受訪時表示，「我想我們正在為此努力，我們有可能會見面。」

魯比歐表示，如果雙方見面，勢必會討論到中國在俄烏戰爭中的角色，指中國明顯在支持俄國；魯比歐認為說，中國只要不被抓到，他們願意盡可能幫助俄國。不過，魯比歐表示，歐洲和其他國家已經注意到中國的行為。

魯比歐並表示，美國願意做任何努力來結束俄烏戰爭。

馬來西亞 美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

中日外長吉隆坡會談 王毅：兩國關係呈現改善發展

川普高關稅對東南亞製造業大國築起貿易壁壘 波及自家人

王毅是否在東協外長會見魯比歐？大陸外交部這麼說

美襲伊朗核設施 魯比歐稱「德黑蘭距擁核更遠」受損情形曝光

相關新聞

有湮滅證據之虞 尹錫悅再遭收押

南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，相隔四個月，他再次被關進首爾看守所。檢方可在他被收押下調查廿天，韓聯社...

美國務卿訪馬來西亞 魯比歐不排除見陸外長

美國國務卿魯比歐9日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，他本周有可能與中國大陸外交部長王毅見面，雙方可能討論到俄烏戰爭的話題...

英法擬合作開發新型飛彈、AI先進武器 強化核嚇阻

英國國防部表示，英、法擬合作開發新型超視距（BVR）空對空飛彈及各式高科技作戰系統，包括高功率微波武器，以及可用於擊落無...

首對北韓政權提告！脫北者遭拷打 怒控金正恩虐待

英國BBC報導，脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）11日將在南韓首爾對北韓領導人金正恩提起民事和刑事訴訟...

歐洲議會僅175人投下同意票 范德賴恩挺過不信任案

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）順利挺過今天歐洲議會舉行的不信任投票。發起不信任案的極...

歐洲議會呼籲大陸取消對稀土的出口限制

歐洲議會議員支持一項動議，指出大陸的行為沒有正當理由，具有脅迫意圖，並表示大陸在稀土領域的「准壟斷地位」使其擁有巨大的影響力。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。