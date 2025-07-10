首個柏金包在巴黎拍出破2億天價 打破手提包成交價紀錄
美聯社報導，首個愛馬仕柏金包在10日的法國巴黎拍賣會拍出700萬歐元（約台幣2.4億元）天價。蘇富比拍賣行表示，這打破先前由白色喜馬拉雅尼羅鱷魚鑽石愛馬仕手提包Retourne Kelly 28創下的51萬3040美元（約台幣1500萬元）紀錄。
這個柏金包起標價是100萬歐元（約台幣3420萬元），但喊價很快衝上驚人數字。柏金包是由愛馬仕於1984年推出的包款，以長期居住在法國的英國歌手珍柏金（Jane Birkin）命名。
這只成交價破紀錄的柏金包，是珍柏金親自用過的第一只原型柏金包，因此彌足珍貴。珍柏金已在2023年7月病逝，享壽76歲。
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