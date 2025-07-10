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川普擬裁NASA逾2000人

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普八日在真實社群宣布，指派運輸部長達菲（Sean Duffy）兼任太空總署（ＮＡＳＡ）臨時署長。媒體稍早披露，川普政府計畫裁撤至少二一四五名具專業技能或管理職的資深ＮＡＳＡ員工。

根據Politico網站取得文件，多數離職員工屬於資深階級；這是透過提前退休、工齡買斷與延後辭職等方式推動的措施，屬於精簡聯邦政府規模政策的一環，卻可能使ＮＡＳＡ流失累積數十年的寶貴經驗。

文件指出，這二一四五名離職員工中，有一八一八人目前服務於科學或載人太空飛行等核心任務領域，其餘則負責資訊科技在內的任務支援工作。

衛報報導，川普重返白宮以來，裁員行動與二○二六財年預算削減提案，令美國太空產業與ＮＡＳＡ約一萬八千名員工的各項規畫陷入混亂；該預算案將取消數十項科學計畫。

川普 NASA

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