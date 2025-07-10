中國資助留學 美眾院促7校停止合作

美國眾議院「美國與中共競爭特別委員會」敦促美國七間大學與中國大陸一項資助海外留學計畫停止合作，指該計畫是中國竊取美國技術的「邪惡機制」。

委員會的共和黨籍主席穆勒納爾八日致函特達茅斯學院、聖母大學、天普大學、田納西大學以及戴維斯、爾灣、河濱加州大學等七所大學，對它們與中國國家留學基金委員會（ＣＳＣ）的合作關係表示擔憂。

ＣＳＣ直屬中國教育部，資助到海外的合作大學留學。在這個計畫下，每年有數百名大陸研究生到包括美國在內的海外大學留學，畢業後必須返回中國。

有些大學與中國分擔學費，例如達特茅斯學院承擔百分之五十學費，並為博士生提供津貼。

穆勒納爾在信中指有關計畫對美國國家安全構成威脅，「ＣＳＣ聲稱是美中機構之間的聯合獎學金項目，但實際上是一項由中共操控的技術轉移項目，它利用美國機構，直接支持中國的軍事和科學發展」。

該委員會表示，正調查這項計畫對美國大學的「滲透」，同時要求七所大學提交與該計畫相關的紀錄。

據悉在計畫下，每年有十五名研究生到達特茅斯學院，六十名研究生到天普大學，聖母大學則有四十名研究生。

達特茅斯學院九日說，由於參與該計畫者寥寥無幾，已決定終止參與。聖母大學也表示先前已啟動程序終止與該計畫合作。田納西大學則說，正在檢視委員會的信函。

中國大使館暫未對此置評。

穆勒納爾一直把終止美中大學合作列為優先事項，他五月敦促杜克大學切斷與中國大學的聯繫。許多美國大學承認有必要加強安全，但警告不要敵視及懷疑中國學者。