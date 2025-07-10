有湮滅證據之虞 尹錫悅再遭收押

南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，相隔四個月，他再次被關進首爾看守所。檢方可在他被收押下調查廿天，韓聯社十日報導指出，這次批准聲押後，預料調查速度將加快。

位於京畿道義王市的首爾看守所，收押尹錫悅的程序和一般的犯罪嫌疑人相同，先確認個資無誤再分發編號。他在體檢後，就換上囚服拍嫌疑人檔案照。

一完成收押程序，尹錫悅就被關在一間約三坪的單人房。房內有置物櫃、可折疊的飯桌、電視、馬桶、可折疊的床墊及被子，他的伙食也與其他被收押的嫌疑人一樣。

南韓總統警衛處隨即暫停給予尹錫悅的警衛禮遇。根據南韓卸任總統禮遇法，可在必要時向前總統及其配偶提供維安。但在他被捕後，相關禮遇不再適用。

負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）十日凌晨逮捕尹錫悅。首爾中央地院自九日下午進行約六小時四十分鐘羈押前的嫌疑人審問，但仍未超過前總統朴槿惠二○一七年三月卅日的八小時四十分鐘紀錄。

首爾中央地院十日凌晨約二時七分以濫用職權妨害行使權利、運用特殊手段妨害執行特殊公務、偽造公文和違反總統警衛法等罪嫌，且有湮滅證據之虞，批准獨檢組六日聲請的逮捕令。

獨檢組計畫十一日下午展開尹錫悅被捕收押後的首次調查。獨檢組助理朴志英十日表示，將會在社會普遍認同的範圍內考慮其前總統身分決定調查方式，但若他拒不接受調查，將予以與一般嫌疑人同等的待遇。

尹錫悅去年十二月三日突宣布緊急戒嚴，南韓國會去年十二月十四日通過對他的彈劾案，憲法法院四月四日判決彈劾案成立，他立即被解職。

尹錫悅一月十五日曾被捕收押，淪為南韓史上首位被捕的現任總統，三月八日獲釋，相隔四個月再次被捕。他屢屢拒絕配合相關單位調查，獨檢組六月成立後不久就聲請逮捕他，被駁回後再次聲請。