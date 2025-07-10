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英法擬合作開發新型飛彈、AI先進武器 強化核嚇阻

中央社／ 倫敦10日專電
英國國防部表示，英、法擬合作開發新型超視距（BVR）空對空飛彈及各式高科技作戰系統。圖為法國總統馬克宏（右）與英國首相施凱爾。圖／美聯社
英國國防部表示，英、法擬合作開發新型超視距（BVR）空對空飛彈及各式高科技作戰系統。圖為法國總統馬克宏（右）與英國首相施凱爾。圖／美聯社

英國國防部表示，英、法擬合作開發新型超視距（BVR）空對空飛彈及各式高科技作戰系統，包括高功率微波武器，以及可用於擊落無人機和飛彈的干擾器。

此外，根據雙方今天簽署的協議，英法將研究運用人工智慧（AI）打造特殊演算法，用於無人系統和飛彈的同步攻擊行動，以提高打擊致命率。英法也將在遵循國際禁止核子（武器）擴散的規範架構下，深化核子研究和核能力發展合作。

英、法並首度公開宣示，雙方將在核嚇阻的運用上加強協調，以共同回應歐洲未來可能遭遇的任何極端威脅。這意味法國的艦載和空射核武未來可望進一步與北大西洋公約組織（NATO）的決策機制和行動計畫整合，是法國向歐洲其他北約成員國延伸核保護傘的重要一步。

英、法是唯二擁有核武的歐洲北約國家。不過，英國是北約核子規劃小組（NPG）一員，自1960年代即將自身核武整合進北約的集體防衛，向歐洲其他北約成員國提供核嚇阻保證。法國則一向強調對本國核武的自主決定權，不是NPG成員，且在俄羅斯近年升高威脅態勢、中歐和東歐國家繼而呼籲法國延伸核保護傘之際，對是否調整自身核嚇阻態勢，多保持「戰略模糊」。

儘管如此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）8日在英國國會演說提到，歐洲各國預期英、法兩國對歐洲大陸的安全具有特殊責任，而現在該化這樣的預期為「具體表達」了。

馬克宏8日展開對英國的國是訪問，9至10日英法在倫敦舉行高階雙邊會談，重點議題包含安全防衛、高科技和軍工業合作，今天雙方並將透過視訊共同主持軍援烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議。

英國國防部指出，英、法將增加訂購兩國共同打造的「暴風之影」（Storm Shadow，法國稱為SCALP）長程巡弋飛彈，並持續合作開發新世代深度打擊及反艦飛彈，以利從中選擇取代「暴風之影」的新款。「暴風之影」曾多次在烏克蘭戰場立下戰功。

此外，英法將共同為英國空軍開發新世代超視距空對空飛彈，並打造運用無線電波的高科技武器系統。

英法也將擴大兩國的聯合部署軍隊陣容、提升聯合部隊的戰備程度和指揮系統整合，並首度納入雙方的太空和網路能力，以運用海、陸、空以外的資料數據，提高作戰環境意識及反應能力和速度。

英國國防部表示，英法聯合部隊可為「志願者聯盟」在烏克蘭的行動提供重要軍力基礎和領導架構。由30餘國組成的「志願者聯盟」目標為在俄、烏達成某種停火協議後，在烏克蘭境內協助穩定局勢。

關於英法擬加強協調運用核嚇阻能力，英國國防部表示，這是英法首次公開宣示，兩國各自獨立的核武系統將可協調運用，任何對歐洲的極端威脅都將引起英、法兩國的共同回應。

馬克宏 英國 法國 巡弋飛彈 國防部

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