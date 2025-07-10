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沙烏地將2涉毒衣索比亞人判死 處決外籍人數今年已逾百

中央社／ 杜拜10日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯內政部今天表示，沙國以毒品罪處決了2名衣索比亞籍人。根據法新社統計，沙國今年處決的外籍人士已來到至少101人。

法新社報導，官方沙烏地新聞社（Saudi PressAgency）在聲明中說，這兩人因走私大麻被判有罪。「案件經主管法院審理後，確認罪名成立，並判處死刑。」

根據法新社統計，截至目前，沙國在今年已處決189人，其中88人為沙國公民。

相較之下，沙國去年處決的外籍人士直到11月才突破百人。沙烏地阿拉伯是全球死刑執行數量最高的國家之一。

根據法新社先前統計，沙國在2024年共處決至少338人，遠高於2023年的170人，以及先前紀錄2022年的196人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衣索比亞 沙烏地阿拉伯 死刑 大麻

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