首對北韓政權提告！脫北者遭拷打 怒控金正恩虐待

英國BBC報導，脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）11日將在南韓首爾對北韓領導人金正恩提起民事和刑事訴訟，指控北韓政權在她於2008年被中國大陸強制遣返後，對她實施性虐待和拷打。協助崔敏京的南韓人權團體指出，這將是在北韓出生的脫北者首次對北韓政權採取法律行動。

崔敏京1997年從北韓逃到中國大陸，2008年遭強制遣返，又在2012年逃離北韓，於南韓定居。這起案件點名金正恩和其他四名平壤當局官員。協助崔敏京的南韓人權團體「北韓人權資料庫中心」（NKDB）表示，他們也計畫將崔敏京的案件提交給聯合國和國際刑事法院（ICC）。

「北韓人權資料庫中心」聲明引述了崔敏京的說法。她9日表示：「我認真希望這一小步能成為恢復自由和人類尊嚴的基石，這樣就不會再有更多無辜北韓人在這個殘忍的政權下受苦。身為北韓政權虐待受難者和倖存者，我肩負深刻和緊迫的責任，要讓金氏王朝為其犯下的反人類罪負責。」

崔敏京表示，這場磨難帶了的心理創傷依舊存在，她至今仍依賴藥物治療。

NKDB的執行董事Hanna Song告訴BBC，這些訴訟意義重大，因為他們在提起民事訴訟的同時，也提出刑事訴訟。她說，先前針對北韓的訴訟「僅限民事訴訟」。