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歐洲議會僅175人投下同意票 范德賴恩挺過不信任案

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）順利挺過今天歐洲議會舉行的不信任投票。發起不信任案的極右派議員指控范德賴恩與她的團隊透過非法行為破壞了外界對歐盟的信任。

路透社報導，一如事前預料，不信任案並沒有獲得2/3的議員支持而未能通過。根據投票結果，不信任案只獲175位議員支持，360人投下反對票、18人棄權。

主導不信任動議的羅馬尼亞極右派議員皮佩雷亞（Gheorghe Piperea）批評，執委會拒絕公開范德賴恩在COVID-19疫情期間就購買疫苗一事與美國藥廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉 ( Albert Bourla）之間往來的簡訊。

皮佩雷亞7日告訴歐洲議會：「決策過程已變得不透明且充滿任意性，這引發了人們對濫權與貪腐的擔憂。歐盟在應對氣候變遷等議題上所展現出的過度官僚主義，代價十分龐大。」

在針對其領導能力的辯論中，范德賴恩在議會為自己的施政紀錄辯護，駁斥了對她在疫情期間管理方式的批評，並強調她的做法確保了整個歐盟能夠平等獲得疫苗。

雖然不信任案成功的機會不大，但對於范德賴恩而言仍然是一項政治上的困擾，因為她所領導的歐盟執委會正在與美國川普政府談判，試圖阻止美國對歐盟商品加徵高額關稅。

這是從2014年、時任歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）挺過不信任投票後，歐盟執委會主席首次面對不信任投票。

議員 范德賴恩 歐盟 投票

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