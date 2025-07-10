歐洲議會呼籲大陸取消對稀土的出口限制

（德國之聲中文網）歐洲議會議員支持一項動議，指出大陸的行為沒有正當理由，具有脅迫意圖，並表示大陸在稀土領域的「准壟斷地位」使其擁有巨大的影響力。

周四（7月10日）該動議以523票贊成、75票反對、14票棄權獲得通過。雖然該動議不具法律約束力，但具有重要影響力，因為歐洲議會是歐盟唯一由直選產生的機構。此外，歐洲議會議員還呼籲歐盟為實現2030年關鍵礦產資源的本地開采和加工目標提供具體預算，並評估稀土戰略儲備的最低要求水平。

今年4月初，大陸出台規定，要求稀土出口商必須獲得商務部發放的出口許可證。歐洲議會通過的動議呼籲大陸取消這些出口限制。動議同時也提到，北京已為歐洲企業設立「綠色通道」，以簡化相關程序。

大陸約佔全球60%的稀土開采，並生產了全球90%的稀土磁體，這些磁體廣泛用於汽車、家電等各種領域。大陸外交部長王毅上周在柏林試圖緩解歐洲方面的擔憂，稱限制可能用於軍事用途商品的出口是國際慣例，但如果歐方提交申請，其需求仍可得到滿足。在本月晚些時候舉行的歐中峰會上，預計稀土將成為關鍵議題。

（路透社等）

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