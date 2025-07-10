遭墨西哥控飛機涉毒品走私 薩爾瓦多召回大使抗議

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）昨天召回了駐墨西哥大使，並要求墨西哥澄清其安全首長宣稱攔截了一架來自薩爾瓦多的飛機、機上載滿古柯鹼的說法。

法新社報導，墨西哥安全部長賈西亞（Omar GarciaHarfuch）8日說，當局偵測到一架「來自薩爾瓦多」的小飛機，機上載了428公斤的古柯鹼，並已逮捕3人。

布格磊昨天在社群平台X發文稱這項說法「不實」，並表示召回了薩爾瓦多的大使康納斯（DelmyCanas）。

布格磊並召開記者會播放了賈西亞發言的影片，並稱「我們要求墨西哥政府立刻澄清並更正此事」。

根據布格磊的說法，上週哥斯大黎加通報「在其領土西北方出現可疑飛機軌跡」，這引發了中美洲航空安全網絡的「區域警報」。

布格磊說，這架飛機的「軌跡」顯示其「進入了哥斯大黎加領空，隨後從雷達上短暫消失，再次出現時，朝著太平洋方向飛去」。布格磊表示，被捕的3人為墨西哥公民。

他說，該飛行軌跡已獲得「監控區域非法販運」的美國聯合跨部門南方特遣部隊（Joint Interagency TaskForce South）的「確認」。

布格磊稱：「薩爾瓦多不庇護罪犯，也不容忍毒品走私。我們過去沒這麼做，現在也不會這麼做。我們不會允許他們試圖將我們牽扯進與我們無關、也不屬於我們的行動中。」

中美洲是南美洲販毒集團將古柯鹼運往世界最大古柯鹼消費國美國的通道。

布格磊因為打擊幫派而廣受歡迎，他讓薩爾瓦多的暴力事件降到了歷史低點，但他也因限制自由並允許在沒有逮捕令情形下進行大規模逮捕而受到人權組織批評。

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