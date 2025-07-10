大陸商務部對歐盟提出四少四多

(德國之聲中文網)歐盟委員會主席范德賴恩本周早些時候表示，大陸利用產能過剩沖擊全球市場，限制市場准入，並實際上支持了俄羅斯的戰爭經濟。這為定於7月底在北京舉行的中歐峰會定下了基調。

大陸商務部發言人何詠前在周四舉行的例行新聞發布會上表示，中方希望歐方不帶情緒和偏見地看待雙方經貿關系，少指責、多溝通，少保護、多開放，少焦慮、多行動，凡事多商量，少去貼標簽。

范德賴恩周二在歐洲議會發表講話時，贊揚大陸經濟在過去50年中增長了10倍以上，幫助8億人擺脫了貧困，並轉型成為工業巨頭和清潔技術領導者。

「但我們與大陸的關系必須基於對這一新現實的清醒評估。」她說道。

范德賴恩表示，大陸擁有「獨特的手段」，不僅通過補貼產能過剩推動自身產業發展，還扼殺國際競爭，向全球市場傾銷產品。

她還表示，大陸對俄羅斯「堅定不移」的支持加劇了歐洲的不穩定和安全風險，並在莫斯科和基輔戰爭持續之際，成為俄羅斯戰爭經濟事實上的推動者。

她對大陸的批評是在大陸外交部長王毅訪問布魯塞爾後發表的。王毅在會見歐盟最高外交官卡拉斯時表示，希望歐盟對大陸有更加客觀理性的認識，並采取更加積極務實的對華政策。

（綜合報道）

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