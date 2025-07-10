快訊

說中文被針對！陸客遊日見民宿四國語言告示 「1特殊對待」掀怒火

有望超越輝達？台積電將成AI晶片最大贏家 外媒曝：需注意1弱點

丹娜絲颱風致災逾3萬戶仍停電 台南宣布12區明再停班停課

大陸商務部對歐盟提出四少四多

德國之聲／ 德國之聲
大陸商務部發言人何詠前。（圖／取自央視）
大陸商務部發言人何詠前。（圖／取自央視）

(德國之聲中文網)歐盟委員會主席范德賴恩本周早些時候表示，大陸利用產能過剩沖擊全球市場，限制市場准入，並實際上支持了俄羅斯的戰爭經濟。這為定於7月底在北京舉行的中歐峰會定下了基調。

大陸商務部發言人何詠前在周四舉行的例行新聞發布會上表示，中方希望歐方不帶情緒和偏見地看待雙方經貿關系，少指責、多溝通，少保護、多開放，少焦慮、多行動，凡事多商量，少去貼標簽。

范德賴恩周二在歐洲議會發表講話時，贊揚大陸經濟在過去50年中增長了10倍以上，幫助8億人擺脫了貧困，並轉型成為工業巨頭和清潔技術領導者。

「但我們與大陸的關系必須基於對這一新現實的清醒評估。」她說道。

范德賴恩表示，大陸擁有「獨特的手段」，不僅通過補貼產能過剩推動自身產業發展，還扼殺國際競爭，向全球市場傾銷產品。

她還表示，大陸對俄羅斯「堅定不移」的支持加劇了歐洲的不穩定和安全風險，並在莫斯科和基輔戰爭持續之際，成為俄羅斯戰爭經濟事實上的推動者。

她對大陸的批評是在大陸外交部王毅訪問布魯塞爾後發表的。王毅在會見歐盟最高外交官卡拉斯時表示，希望歐盟對大陸有更加客觀理性的認識，並采取更加積極務實的對華政策。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

范德賴恩 王毅 歐盟 大陸商務部 外交部 北京 俄羅斯 何詠前

相關新聞

首對北韓政權提告！脫北者遭拷打 怒控金正恩虐待

英國BBC報導，脫北者崔敏京（Choi Min-kyung，音譯）11日將在南韓首爾對北韓領導人金正恩提起民事和刑事訴訟...

歐洲議會僅175人投下同意票 范德賴恩挺過不信任案

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）順利挺過今天歐洲議會舉行的不信任投票。發起不信任案的極...

歐洲議會呼籲大陸取消對稀土的出口限制

歐洲議會議員支持一項動議，指出大陸的行為沒有正當理由，具有脅迫意圖，並表示大陸在稀土領域的「准壟斷地位」使其擁有巨大的影響力。．．．

大陸商務部對歐盟提出四少四多

)歐盟委員會主席范德賴恩本周早些時候表示，大陸利用產能過剩沖擊全球市場，限制市場准入，並實際上支持了俄羅斯的戰爭經濟。這為定於7月底在北京舉行的中歐峰會定下了基調。．．．

出席烏重建會議 捷克總統演講讚「與台合作案」

捷克總統帕維爾今天出席在羅馬舉行的「烏克蘭重建會議」，他在會中演講時，特別提到近期與台灣簽署的合作援烏案例，針對能源供水...

保守黨團內部意見分歧 范德賴恩不信任投票恐難過關

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天面對極右派議員發動不信任投票，一般雖認為成功機率微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。