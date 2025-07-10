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德控陸軍艦以雷射瞄準偵察機 共軍否認：未開機使用

中央社／ 台北10日電

針對德國政府指控大陸軍艦2日在紅海用雷射瞄準一架德國偵察機，大陸國防部今天全盤否認，宣稱大陸海軍艦艇編隊當時並未在紅海活動，也沒有開啟雷射設備。

據陸媒環球時報，大陸國防部新聞局10日表示，德方所言與事實完全不符。當時，大陸海軍艦艇編隊在亞丁灣海域執行護航任務，未在紅海海域展開活動，也沒有開機使用雷射設備。「我們希望德方尊重客觀事實，與中方加強溝通協調，維護中德兩國兩軍關係大局。」

德國外交部8日表示，大陸軍方日前以雷射鎖定一架參與歐盟「盾牌」（Aspides）任務的德國偵察機，危及機上德國人員安全並干擾任務執行。德方完全無法接受，已針對此事召見大陸駐德大使提出嚴正抗議。

綜合德國之聲中文網等德媒報導，事件發生在7月2日前後，當時參與歐盟盾牌任務的一架德國飛機正在紅海海域進行尋常的偵察飛行。飛機在接近一艘大陸海軍護衛艦時，發現後者正用雷射瞄準飛機。

報導說，雷射照射至少在軍事上被視為一種威脅姿態。與往常不同，大陸軍艦船員事先並未透過緊急呼叫頻率與德機飛行員取得聯繫。

據報導，這架飛機並非直接隸屬德國聯邦國防軍，而是德方專門為盾牌行動包租的，常駐在東非國家吉布地。該飛機由民航飛行員駕駛，可搭載4名德軍人員。

德國國防部發言人表示，偵察機被雷射瞄準後就中斷了任務，安全返回了吉布地基地，機上人員無恙。

大陸外交部發言人毛寧9日在例行新聞發布會上表示，經向有關部門了解，德方所稱的訊息「與中方了解的事實完全不符」。大陸海軍在亞丁灣索馬利亞海域實施護航行動，履行大國責任，為維護國際航道安全作出貢獻，也與德方和歐方保持著良好的溝通，雙方應當本著實事求是的態度，及時加強溝通，避免誤解誤判。

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