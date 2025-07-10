共機又異常接近自衛隊飛機 日政府分析情況

日媒報導，中共軍機昨天和今天在日本周邊的東海上空飛行時異常逼近日本航空自衛隊飛機，日本外務省（外交部）、防衛省（國防部）等正在分析當時的狀況。共機6月在太平洋上空也連續2天異常逼近日本海上自衛隊飛機。

日本朝日新聞報導，共軍的殲轟7（JH7）軍機昨天和今天在東海的公海上空異常接近日本航空自衛隊的YS -11EB電子偵察機，兩機最近的距離僅約30公尺。

日本經濟新聞報導，中國在日本周邊的活動趨於活絡，6月7日、8日，共軍從航空母艦「山東號」起飛的殲15（J-15）戰鬥機異常接近正在進行警戒監視任務的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，最近距離僅約45公尺，並且在日本巡邏機前方約900公尺處橫切而過。

日本政府擔憂此狀況可能發生偶發性的衝突，對中國政府表達嚴重憂慮，但中方反批，「根本原因在於日方巡邏機在偵察中國正常的軍事活動」。

日本防衛省2014年曾公開指出，共機在東海上空異常接近日本自衛隊飛機。

有關日中關係，日本外相岩屋毅今天在在馬來西亞吉隆坡與中共中央政治局委員、外交部長王毅會談。