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亞洲上半年劫船事件增83% 馬六甲與新加坡海峽成熱區

中央社／ 新加坡10日綜合外電報導

根據「亞洲對付海盜及持械搶劫船隻區域合作協定組織」（ReCAAP）的資料，今年1至6月亞洲共有95起海盜及武裝劫船事件，相較於去年同期增長83%。

路透社報導，大部分的案件發生於該組織重點關注的馬六甲海峽和新加坡海峽。相較於去年同期的21起，今年發生了80起。

根據ReCAAP資訊中心的資料，大部分發生在馬六甲海峽與新加坡海峽的案件其實並不嚴重，90%的情況下沒有任何船員受傷。9成案件發生在夜間。

在這兩個東南亞海峽發生的80起案件中，半數沒有任何財物被偷走，但在29%的案件中，劫船者會帶走船用引擎備件。

ReCAAP資訊中心表示，馬六甲與新加坡海峽的攻擊事件中，約有一半針對散裝貨輪，另有約1/4針對油輪

組織說：「在大部分的案件中，犯嫌通常針對沒有準備、乾舷高度低以及在馬六甲和新加坡海峽限制區域內低速航行的船隻下手。」

油輪 東南亞 新加坡 搶劫

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