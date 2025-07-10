保守黨團內部意見分歧 范德賴恩不信任投票恐難過關

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天面對極右派議員發動不信任投票，一般雖認為成功機率微乎其微，但已暴露支持者間的磨擦，以及對其領導風格的不滿。

法新社報導，歐洲議會議員將於當地中午（格林威治標準時間10時）左右在史特拉斯堡進行投票。

提出此動議的是歐洲議會極右派羅馬尼亞議員皮佩雷亞（Gheorghe Piperea），他批評范德賴恩在COVID-19疫情期間與美國藥廠輝瑞（Pfizer）之間的簡訊往來缺乏透明度，當時歐盟正就購買疫苗一事與輝瑞談判。

然而皮佩雷亞的挑戰不太可能成功。

雖然得到了一些左翼團體和部分極右翼政黨的支持，其中包括匈牙利民族主義總理奧班（ViktorOrban）的政黨。但皮佩雷亞所屬的黨團歐洲保守及改革黨團（ECR）內部出現了分歧。這個黨團中的最大派系，義大利總理梅洛尼的政黨表示，將支持范德賴恩。

議會中最大的兩個黨團，中間偏右的歐洲人民黨團（EPP）和中間偏左的社會民主黨團（Socialists andDemocrats）也拒絕支持這項動議。動議若要通過，需獲得全體議員2/3的票數支持。