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願簽東南亞無核武器區條約！王毅提「4建議」：守護地區和平

中央社／ 上海10日電
大陸外交部長王毅。中新社
大陸外交部長王毅。中新社

大陸－東南亞國家協會（東協）外長會議今天在馬來西亞吉隆坡舉行。大陸外交部王毅表示，大陸願率先簽署東南亞無核武器區條約（SEANWFZ）議定書。

大陸外交部10日下午發布王毅出席大陸－東協外長會相關訊息。

王毅對於大陸、東協合作成果提出4點建議，包括「做捍衛國際公平正義的典範」、「做維護地區和平穩定的典範」、「做開展互利共贏合作的典範」、「做促進包容互鑑的典範」

他在「做維護地區和平穩定的典範」闡述中表示，目前世界亂象頻生，所在地區的和平穩定彌足珍貴，應當牢牢守護，絕不允許把地緣衝突、集團對抗引入亞洲家園，要繼續以對話解決爭端，以協商化解分歧。

王毅表態，大陸願意率先簽署東南亞無核武器區條約議定書。

在南海議題上，王毅宣稱，南海是地區國家的共同家園，不是大國博弈的「角鬥場」，願與東協國家拓展海洋環保、航行安全、海上執法、海洋關鍵基礎設施等領域合作；全面落實「南海各方行為宣言」，推進「南海行為準則」磋商。

美軍6月21日出動軍機轟炸伊朗3處核設施，大陸外交部彼時強烈譴責美國襲擊伊朗，批評其嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法。王毅此時在大陸－東協外長會上表態願簽署東南亞無核武器區條約議定書，格外獲得關注。

大陸外交部10日下午召開例行記者會。路透社提問，馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（MohamadHasan）指出只要文件準備就緒，大陸將簽署東南亞無核武器區條約，「請問中方是否同意該條約，預計何時簽署？」

大陸外交部發言人毛寧回應，關於議定書的簽署問題，正與東協國家保持溝通。

據東協官網介紹，東南亞無核武器區條約又稱作曼谷條約，於1995年12月由東協成員國簽署，在1997年3月生效，致力於維護東南亞地區成為無核武器和其他大規模殺傷性武器的地區，持續推動大陸、美國、法國、英國、俄羅斯等5個核武國家加入。

王毅 無核 核武 東南亞 東協 外交部

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