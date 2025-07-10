批美加薩政策遭制裁？盧比歐狠斥專家：從事偏見惡意活動

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。圖／路透社
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。圖／路透社

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天宣布，聯合國巴勒斯坦領土問題特別專家批評華盛頓的加薩政策，華盛頓將對她祭出制裁。

法新社報導，盧比歐在社群媒體上表示：「今天，我對聯合國人權理事會（UNHRC）特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）實施制裁，因為她非法且可恥地試圖促使（國際刑事法院）對美國和以色列官員、公司和主管採取行動。」

之後盧比歐發表聲明，砲轟艾班尼斯對美國的尖銳批評，還說她建議國際刑事法院（ICC）對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。

盧比歐也抨擊她「從事偏見和惡意活動」，「肆無忌憚地散佈反猶太主義（且）支持恐怖主義」。

盧比歐說，艾班尼斯寫「威脅信」給多家美國公司，做出盧比歐認為根本毫無根據的指控，甚至還建議國際刑事法院起訴這些公司及其高層。

盧比歐表示：「我們不會容忍這些威脅我們國家利益和主權的政治和經濟戰爭。」

雖然艾班尼斯是由聯合國人權理事會任命，但她不代表聯合國本身發言。

這位出生於義大利的專家本月稍早發布措辭嚴厲的報告，譴責一些公司「從以色列在巴勒斯坦被佔領土的非法佔領、種族隔離以及現在的種族滅絕經濟中獲利」。

該報告引發以色列強烈反應，一些被點名的公司也提出異議。

艾班尼斯砲轟以色列在加薩的政策以及美國總統川普的政策，尤其是他今年2月宣布接管加薩並將居民重新安置到其他地方的計畫。

該提案遭到巴勒斯坦人、中東領導人和聯合國的拒絕。

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