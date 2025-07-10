快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

葉門叛軍再襲紅海貨輪釀4死 6人獲救、15人下落不明

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Huthi）今天宣稱，本週稍早一艘商船沉沒並造成傷亡的事件是他們所為，這是他們在24小時內的第2次攻擊，顯示他們恢復針對紅海航運的攻勢。

法新社報導，賴比瑞亞籍散裝貨輪「永恆C號」（Eternity C）在7日持續到8日的攻擊中嚴重受損，最終於8日沉沒。

青年運動宣稱犯案，這起攻擊發生在他們登船並擊沉「魔幻海洋號」（Magic Seas）後的隔天，魔幻海洋號事件是他們今年首宗商船攻擊行動。

青年運動重啟攻擊，結束數月來的平靜，並威脅到5月與美國達成的停火協議。美方根據協議終止數週來對青年運動目標的空襲

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）今天說：「葉門武裝部隊的海軍鎖定永恆C號攻擊。」他宣稱這艘船當時正前往以色列埃拉特港（Eilat），並說他們是為聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人而發動攻擊。

路透社報導，救援人員在紅海救出6名船員，他們在水中漂流超過24小時，而另外15名船員下落不明，青年運動聲稱扣押部分船員。

海事官員表示，這起攻擊造成永恆C號上25名船員中有4人喪生，其餘人員棄船逃生。

美國駐葉門代表團指控青年運動綁架永恆C號多名倖存船員，並呼籲立即無條件釋放他們。

薩里在電視談話中表示：「葉門海軍已動員救援部分船員，提供醫療照護並將他們送往安全地點。」

葉門 美方 美國 紅海 空襲 海軍 巴勒斯坦 加薩走廊 伊朗 以色列

延伸閱讀

拉法葉案重要關係人 海軍前上校郭力恆病逝

中共護衛艦用雷射瞄準德飛機？陸外交部：與中方了解完全不符

比亞迪巴西新廠 拚本月啟動產線

貨船紅海遇襲2菲律賓船員身亡 疑葉門青年運動所為

相關新聞

「他們賺很多」 川普想漲駐韓美軍費用 首爾：依協定

在對南韓所有商品課徵25%關稅後，美國總統川普9日表示南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾應支付更多的駐韓美軍費用。南...

憂雙重依賴美中 馬克宏籲歐加強合作 正視「慢速死亡」

法國總統馬克宏8日展開為期3天的英國國是訪問，並於8日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，...

美日韓9月聯合軍演 持續合作因應北韓威脅

韓聯社引述多名軍方消息人士說法報導，美國、日本和南韓的多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）將在9月舉行，...

涉竊「海王星」飛彈系統機密文件 陸父子檔被烏克蘭拘留

烏克蘭國家安全局（SBU）網站7月9日公告，反間諜部門在基輔拘留了2名中國大陸公民，指他們涉嫌試圖向大陸非法提供有關烏克...

馬來西亞前首相馬哈地滿百歲 社群活躍續政治存在感

馬來西亞前首相馬哈地今天滿百歲，他在社群媒體轉發多則標記他的限時動態。這位曾兩度擔任首相、極具影響力的東南亞政治人物，未...

南韓不介入台海衝突！美智庫建議撤掉一半以上駐韓美軍

韓聯社報導，美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）9日公布報告，建議將美軍駐韓人數從目前的2萬85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。