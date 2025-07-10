葉門叛軍再襲紅海貨輪釀4死 6人獲救、15人下落不明

伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Huthi）今天宣稱，本週稍早一艘商船沉沒並造成傷亡的事件是他們所為，這是他們在24小時內的第2次攻擊，顯示他們恢復針對紅海航運的攻勢。

法新社報導，賴比瑞亞籍散裝貨輪「永恆C號」（Eternity C）在7日持續到8日的攻擊中嚴重受損，最終於8日沉沒。

青年運動宣稱犯案，這起攻擊發生在他們登船並擊沉「魔幻海洋號」（Magic Seas）後的隔天，魔幻海洋號事件是他們今年首宗商船攻擊行動。

青年運動重啟攻擊，結束數月來的平靜，並威脅到5月與美國達成的停火協議。美方根據協議終止數週來對青年運動目標的空襲。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）今天說：「葉門武裝部隊的海軍鎖定永恆C號攻擊。」他宣稱這艘船當時正前往以色列埃拉特港（Eilat），並說他們是為聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人而發動攻擊。

路透社報導，救援人員在紅海救出6名船員，他們在水中漂流超過24小時，而另外15名船員下落不明，青年運動聲稱扣押部分船員。

海事官員表示，這起攻擊造成永恆C號上25名船員中有4人喪生，其餘人員棄船逃生。

美國駐葉門代表團指控青年運動綁架永恆C號多名倖存船員，並呼籲立即無條件釋放他們。

薩里在電視談話中表示：「葉門海軍已動員救援部分船員，提供醫療照護並將他們送往安全地點。」