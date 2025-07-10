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被控從事間諜活動 陸男遭美通緝稱：當局認錯人

中央社／ 米蘭9日綜合外電報導

國籍男子徐澤偉（Xu Zewei，音譯）因涉嫌從事工業間諜行為遭美國通緝，本月3日在義大利被捕。徐澤偉的律師說，徐男反對被引渡至美國受審，並質疑當局認錯人。

路透社報導，33歲的徐澤偉是上海一家公司的資訊科技經理，8日在米蘭法院出庭，法院將裁定是否將他引渡到美國。

美國當局2023年11月發布國際通緝令，以涉嫌竊取美國研發新冠疫苗資訊罪名，要求逮捕徐澤偉，並將他引渡回美國受審。

徐澤偉上週與妻子前往義大利旅行，在米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）被捕。

美國當局指控徐澤偉涉嫌參與一個駭客組織，這些駭客2020年鎖定美國多所大學、免疫學家和病毒學家為攻擊目標，企圖竊取其對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、治療和檢測的研究資料。

美國司法部表示，德州南部地區一所研究型大學也是目標對象之一。

徐澤偉的義大利籍律師賈爾達（Enrico Giarda）在今天閉門聽證會結束後對記者說：「徐澤偉告訴法官，他沒有理由犯下那些被指控的罪行，並暗示可能有人駭入並盜用他的帳號。」

賈爾達還說，徐澤偉表示，徐這個姓氏在中國很常見，而他的手機早在2020年就失竊至今。

賈爾達說：「我們正在等待美國當局發送調查檔案，好讓我方了解他們是如何將他認定為犯嫌。」他說華府有40天時間發送相關文件，而下一次開庭時間預計將在暑假後。

徐澤偉面臨的指控包括電信詐欺、加重身分盜竊、共謀實施電信詐欺，以及未經授權存取受保護電腦等罪名。

駭客 間諜 通緝 義大利 美國 引渡 國籍

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