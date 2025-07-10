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美日韓9月聯合軍演 持續合作因應北韓威脅

中央社／ 首爾10日專電

韓聯社引述多名軍方消息人士說法報導，美國、日本和南韓的多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）將在9月舉行，睽違10個月登場，合作因應北韓威脅。

日韓在2023年舉行的3方峰會中，同意每年舉行聯合軍演，並在去年6月27日至29日首次舉行代號「自由刀刃」的多域聯合軍演，同年11月舉行第2次。

美日韓的參謀總長將在11日於首爾會談，預料將在會中確認這次聯合軍演舉行的日期，並商討因應北韓威脅的方案。

若今年9月再次舉行，將是睽違10個月的第3次聯合軍演，這也是今年初美國總統川普（Donald Trump）及韓國總統李在明上任後首次美日韓3方聯合軍演，代表3國在安保上的合作意志。

在前2次聯合軍演中，美日韓3方合作舉行了海上飛彈防禦、防空訓練、潛艇訓練、搜救、網路攻擊等多域訓練。

北韓 日韓 軍演

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