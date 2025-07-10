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馬來西亞前首相馬哈地滿百歲 社群活躍續政治存在感

中央社／ 新加坡10日專電
馬來西亞前總理馬哈迪(中)。(路透) 周辰陽
馬來西亞前總理馬哈迪(中)。(路透) 周辰陽

馬來西亞前首相馬哈地今天滿百歲，他在社群媒體轉發多則標記他的限時動態。這位曾兩度擔任首相、極具影響力的東南亞政治人物，未因年長而降低社群活躍程度，經常評論政治議題引發輿論。

馬哈地（Mahathir Mohamad）過去幾年雖多次進出國家心臟中心接受治療，但仍積極活躍於社群媒體表達對時局觀察與評論。他曾兩度擔任首相。許多馬來西亞人士今天透過社群媒體向他獻上祝福，他也在臉書上轉發多則標記他的限時動態。

這位極具影響力的東南亞政治人物5月赴日出席論壇時，提及對等關稅議題，他說關稅措施對美國的傷害大於其他國家，提高關稅等於提高美國人的生活費，並指美國欲維持世界第一，但許多國家的崛起，尤其是亞洲國家對美國形成挑戰。

馬哈地過去曾貼文表示，從青年時代至今「立志成為一個堅守崇高價值觀的馬來西亞人」。然而，他的發言亦多次引發爭議，例如曾指馬來西亞華人富有，掌控城鎮經濟資源，擴大馬來人貧富差距等，引起社會議論。馬哈地還曾批評吉隆坡商場只見中文招牌，透過社群媒體上傳照片佐證所言非虛。不過，他的臉書貼文與照片遭到網友熱議或批評。

馬哈地被譽為「馬來西亞現代化之父」，1981年起擔任首相，展開22年的執政期，在任期間積極推動許多大型發展計畫，包括創建國產車品牌；吉隆坡地標雙子星塔、吉隆坡國際機場、首都輕快鐵等計畫，也都是他任內政績。

2018年，當時92歲的馬哈地拿下歷史性勝選，成為全球最年長首相。那場選舉踢下醜聞纏身的時任首相納吉（Najib Razak），並終結「國民陣線」60多年的執政，是馬來西亞1957年獨立建國以來首次政黨輪替，成為全球媒體焦點；然而馬哈地在2020年宣布辭職，引發馬來西亞政壇地震。

2022年，馬來西亞大選開票結果出爐，再次尋求大位的馬哈地慘敗。觀察家當時分析，這代表大馬政壇一個時代的結束，也使馬哈地推動大馬經濟轉型的政治遺產蒙上陰影。

社群媒體 馬來西亞 馬哈地

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