南韓不介入台海衝突！美智庫建議撤掉一半以上駐韓美軍

韓聯社報導，美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）9日公布報告，建議將美軍駐韓人數從目前的2萬8500人削減至約1萬人，理由是南韓未提供美國「無限制的緊急應變權」，如果美國在台灣海峽或其他地區與中國發生衝突，南韓將反對美軍介入此類衝突。

這份「調整全球軍事部署以符合美國利益」（Aligning global military posture with U.S. interests）報告指出，若南韓限制美軍使用駐韓部隊資源，來因應朝鮮半島以外的地區安全危機，美國駐軍規模應進一步縮減。

報告由曾任國防部長高級顧問的卡德威（Dan Caldwell）與智庫軍事分析主任暨高級研究員卡瓦納（Jennifer Kavanagh）共同撰寫。

智庫建議撤除所有與基地安全無關的地面作戰部隊，並撤離陸軍通信、情報、指揮單位及其部分支援和維持部隊。此舉將導致第二步兵師（2nd Infantry Division）大部分人員撤出，包括輪調的戰鬥旅與陸軍航空部隊。

報告還建議削減駐韓空軍兵力，將駐韓的兩支戰鬥機中隊調回美國，並將約三分之一的空軍維修與支援人員送回美國本土。

報告指出，總體而言，這將使駐韓美軍人數減少超過50％，最終僅留下約1萬人，以及兩支戰鬥機中隊與必要的支援部隊。剩下的地面部隊將以後勤、維修、補給與支援為主，戰時的實際作戰責任，將轉由韓軍承擔。

作者說，南韓限制美軍在地區衝突爆發時動用駐韓基地的能力，「美國盟友和合作夥伴的搭便車現象，仍然是一個問題」。

南韓總統李在明於今年總統大選時受訪，被問及若中國武力犯台，他是否會協助台灣？李在明回說，他要等外星人入侵地球時才會思考此事。

報告指出，美國在東亞的軍事態勢應調整為更著重於牽制中國勢力與保護美國利益，呼籲將美軍部署從中國沿海地區撤離，將更多前線防衛責任交由包括日本與菲律賓等盟國承擔。允許盟友包括日本、菲律賓、台灣和南韓，承擔起自身安全的主要責任，同時提供援助或必要時保護美國核心國家利益。

作者表示，美國應該調整軍事布局，推動各國朝著這個方向發展。作者認為，美國在亞洲的軍事布局，應以平衡而非霸權為目標。考慮到中國的軍事實力增強，美國在亞洲維持霸權，愈來愈不切實際。

不過，作者說，美國可能透過制衡中國勢力維持地區平衡，具體做法應包括確保至少日本，或許還有菲律賓能夠維護自身主權，持續保持在中國勢力範圍之外。

在台灣問題上，作者主張美國沒有必要直接保衛台灣，因為一個小島不會顯著改變整體的權力平衡。

報告未建議對沖繩以外的駐日美軍做調整，約4.5萬名美軍仍將留在日本。但建議不要在菲律賓或日本部署更多的中程飛彈，因為可能會激怒中國，並撤回目前在台灣的500名美國軍事教官。

共同作者卡瓦納對韓聯社表示，該報告已在華府內部廣泛流傳，希望能與川普政府官員深入討論。