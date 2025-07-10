快訊

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

瓜地馬拉連環震最大規模5.7 罹難者增至4人

中央社／ 瓜地馬拉巴利9日綜合外電報導
瓜地馬拉一名男子站在強烈地震造成的廢墟旁，顯得心有餘悸。 歐新社
瓜地馬拉一名男子站在強烈地震造成的廢墟旁，顯得心有餘悸。 歐新社

瓜地馬拉連環地震造成的罹難人數今天增至4人，最新1名死者為遭山崩掩埋的青少年。

法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）數據，瓜地馬拉昨天一連發生好幾起地震，最大規模達5.7，震央在首都瓜地馬拉市（Guatemala City）西南方的城鎮阿瑪蒂特蘭（Amatitlan）和阿洛特南戈（Alotenango）附近。

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）通報說，他們在重災區聖馬利亞迪赫素斯（Santa Maria de Jesus）的一處村落發現1具青少年的遺體。

總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在社群媒體貼文寫說，另外3名罹難者分別為2男1女，其中2男因他們共乘的車輛遭落石掩埋喪生，1女則是因為山崩遇難。

瓜地馬拉緊急事務處理署表示，地牛多次翻身損毀約900棟住宅和十多條道路橋梁。

聖馬利亞迪赫素斯是馬雅原住民社群所在地，當地首長表示，有半數民宅遭到某種程度的損壞。

根據瓜地馬拉地震機構說法，截至目前已記錄到約200起餘震。

數百名民眾不敢回家，選擇在街頭和公園過夜。

地震不斷之下，瓜地馬拉市響起地震警報，數十人因此自大樓撤離。

鄰國薩爾瓦多也感受得到搖晃。

地震 瓜地馬拉 社群媒體

延伸閱讀

開地震哏遭炎上！SHINee泰民稱「跳舞晃動更震撼」世界末日玩笑發言引爆韓網怒火發聲道歉了

7月5日末日預言失敗！科學家解答地震難預測的真相

日本末日預言翻車 學者驚嘆鹿兒島罕見「地殼移數公分」

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

相關新聞

川普自稱嗆習「若犯台就炸北京」錄音曝光

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上宣稱，曾經威脅俄羅斯總統普亭不得入侵烏克蘭，否則...

瓜地馬拉連環震最大規模5.7 罹難者增至4人

瓜地馬拉連環地震造成的罹難人數今天增至4人，最新1名死者為遭山崩掩埋的青少年

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

南韓負責調查內亂與叛國案的特別檢察組逮捕前總統尹錫悅，首爾中央地方法院的承審法官10日凌晨2時左右，以「有湮滅證據之虞」...

駐軍費用川普想漲 首爾：依協定

在對南韓所有商品課徵百分之廿五關稅後，美國總統川普九日表示南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾應支付更多的駐韓美軍費用...

憂依賴美中 馬克宏籲歐加強合作

法國總統馬克宏八日展開為期三天的英國國是訪問，並於八日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，...

川普可能於7月底訪英 參觀自家高球場

英國媒體「天空新聞網」9日引述消息人士說法，美國總統川普可能於7月底或8月初赴蘇格蘭，參觀他擁有的高爾夫球場，相關行程計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。