瓜地馬拉連環震最大規模5.7 罹難者增至4人
瓜地馬拉連環地震造成的罹難人數今天增至4人，最新1名死者為遭山崩掩埋的青少年。
法新社報導，根據美國地質調查所（USGS）數據，瓜地馬拉昨天一連發生好幾起地震，最大規模達5.7，震央在首都瓜地馬拉市（Guatemala City）西南方的城鎮阿瑪蒂特蘭（Amatitlan）和阿洛特南戈（Alotenango）附近。
瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）通報說，他們在重災區聖馬利亞迪赫素斯（Santa Maria de Jesus）的一處村落發現1具青少年的遺體。
總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在社群媒體貼文寫說，另外3名罹難者分別為2男1女，其中2男因他們共乘的車輛遭落石掩埋喪生，1女則是因為山崩遇難。
瓜地馬拉緊急事務處理署表示，地牛多次翻身損毀約900棟住宅和十多條道路橋梁。
聖馬利亞迪赫素斯是馬雅原住民社群所在地，當地首長表示，有半數民宅遭到某種程度的損壞。
根據瓜地馬拉地震機構說法，截至目前已記錄到約200起餘震。
數百名民眾不敢回家，選擇在街頭和公園過夜。
地震不斷之下，瓜地馬拉市響起地震警報，數十人因此自大樓撤離。
鄰國薩爾瓦多也感受得到搖晃。
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