快訊

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
韓國前總統尹錫悅（中）9日抵達首爾中央地方法院，參加特別檢察官要求審查其逮捕令的聽證會。美聯社
韓國前總統尹錫悅（中）9日抵達首爾中央地方法院，參加特別檢察官要求審查其逮捕令的聽證會。美聯社

南韓負責調查內亂與叛國案的特別檢察組逮捕前總統尹錫悅首爾中央地方法院的承審法官10日凌晨2時左右，以「有湮滅證據之虞」為由簽發逮捕令，也是尹錫悅時隔4個月再度被捕。

韓聯社與南韓中央日報報導，尹錫悅於1月19日因涉嫌主導發動內亂首度被捕，3月8日因法院裁決撤銷羈押獲釋。此次被捕，也是時隔124天，再次被關進首爾看守所約12平方公尺的單人牢房，

負責偵辦「12·3緊急戒嚴相關內亂及外患案件」的特別檢察官趙垠奭6月18日啟動調查僅22天，便於6日向法院申請批准逮捕尹錫悅，並指控他涉嫌5項罪名，包括涉嫌濫用職權妨害行使權利、教唆他人濫用職權、動用特殊手段妨害執行公務罪等。首爾中央地方法院從9日下午2時22分左右開始，針對逮捕必要性進行實質審理。

根據報導，包括休庭時間在內，此次訊問共歷時約6小時40分鐘，於晚間9點左右結束。雖然沒有超過前總統朴槿惠於2017年3月30日創下史上最長的8小時40分鐘紀錄，但仍屬異常之長，原因是特檢組、尹錫悅本人與辯護律師團全員到齊，就罪名是否成立及是否有必要羈押展開激烈攻防。

中央日報指出，偵辦本案的特檢組計畫在最長20天的期間內，就尹錫悅所涉罪嫌進行高強度的羈押調查。若特檢組提出拘捕起訴，那麼在一審審判進行期間，尹錫悅將被羈押最長達6個月。

內亂 尹錫悅 首爾

延伸閱讀

祭尹錫悅逮捕令？韓法院今晚至明晨有答案 反尹示威：天氣熱去牢裡

怒控濫用職權、偽造官方文件！南韓特檢再聲請逮捕尹錫悅

避免戒嚴重演！南韓國會修法 禁軍警擅入國會阻擋議員

駐韓記者手記：從文在寅到尹錫悅...南韓總統如何看台灣？

相關新聞

川普自稱嗆習「若犯台就炸北京」錄音曝光

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上宣稱，曾經威脅俄羅斯總統普亭不得入侵烏克蘭，否則...

瓜地馬拉連環震最大規模5.7 罹難者增至4人

瓜地馬拉連環地震造成的罹難人數今天增至4人，最新1名死者為遭山崩掩埋的青少年

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

南韓負責調查內亂與叛國案的特別檢察組逮捕前總統尹錫悅，首爾中央地方法院的承審法官10日凌晨2時左右，以「有湮滅證據之虞」...

駐軍費用川普想漲 首爾：依協定

在對南韓所有商品課徵百分之廿五關稅後，美國總統川普九日表示南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾應支付更多的駐韓美軍費用...

憂依賴美中 馬克宏籲歐加強合作

法國總統馬克宏八日展開為期三天的英國國是訪問，並於八日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，...

川普可能於7月底訪英 參觀自家高球場

英國媒體「天空新聞網」9日引述消息人士說法，美國總統川普可能於7月底或8月初赴蘇格蘭，參觀他擁有的高爾夫球場，相關行程計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。