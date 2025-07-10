有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

南韓負責調查內亂與叛國案的特別檢察組逮捕前總統尹錫悅，首爾中央地方法院的承審法官10日凌晨2時左右，以「有湮滅證據之虞」為由簽發逮捕令，也是尹錫悅時隔4個月再度被捕。

韓聯社與南韓中央日報報導，尹錫悅於1月19日因涉嫌主導發動內亂首度被捕，3月8日因法院裁決撤銷羈押獲釋。此次被捕，也是時隔124天，再次被關進首爾看守所約12平方公尺的單人牢房，

負責偵辦「12·3緊急戒嚴相關內亂及外患案件」的特別檢察官趙垠奭6月18日啟動調查僅22天，便於6日向法院申請批准逮捕尹錫悅，並指控他涉嫌5項罪名，包括涉嫌濫用職權妨害行使權利、教唆他人濫用職權、動用特殊手段妨害執行公務罪等。首爾中央地方法院從9日下午2時22分左右開始，針對逮捕必要性進行實質審理。

根據報導，包括休庭時間在內，此次訊問共歷時約6小時40分鐘，於晚間9點左右結束。雖然沒有超過前總統朴槿惠於2017年3月30日創下史上最長的8小時40分鐘紀錄，但仍屬異常之長，原因是特檢組、尹錫悅本人與辯護律師團全員到齊，就罪名是否成立及是否有必要羈押展開激烈攻防。

中央日報指出，偵辦本案的特檢組計畫在最長20天的期間內，就尹錫悅所涉罪嫌進行高強度的羈押調查。若特檢組提出拘捕起訴，那麼在一審審判進行期間，尹錫悅將被羈押最長達6個月。