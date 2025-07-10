尹錫悅有湮滅證據之虞裁定羈押 睽違4個月再被捕

負責調查韓國前政府內亂叛國案的特檢組日前向法院聲請批准逮捕前總統尹錫悅，法院認為尹錫悅有湮滅證據之虞，在今天凌晨發布逮捕令，尹錫悅將睽違4個月再次被捕。

韓聯社報導，首爾中央地方法院9日下午進行了約6小時40分鐘的羈押前嫌疑人審問，之後在今天凌晨2時7分左右依濫用職權妨礙權利行使、妨害執行特殊公務、偽造公文、違反總統警衛法等罪嫌，批准內亂特檢組聲請的逮捕令。

尹錫悅方雖否認全部罪嫌，但法院這次裁定看起來似乎根據特檢組提出的相關人員陳述及物證，接受了特檢組對尹錫悅的指控，包括尹錫悅涉嫌指使共犯刪除通話紀錄等主張。

報導指出，尹錫悅的辯護律師遭控介入前總統警護處長金成勛（音譯）等人的調查過程，嘗試誘導當事人往對尹錫悅有利的方向陳述，這項主張也可能對法院這次裁定造成影響。

尹錫悅去年12月3日無預警宣布緊急戒嚴，結束後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但持續拒絕受調，在今年1月15日被捕，3月8日獲釋，至今約4個月將再次被捕。尹錫悅多次拒絕配合相關單位調查，內亂特檢組在上月中成立後不久就聲請逮捕尹錫悅，遭駁回後再次聲請，這次批准後調查速度料將加快。