川普自稱嗆習「若犯台就炸北京」錄音曝光

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上宣稱，曾經威脅俄羅斯總統普亭不得入侵烏克蘭，否則美國將「把莫斯科炸個稀巴爛」。川普自稱也曾警告中國大陸國家主席習近平，若中國出兵台灣，美方將空襲北京報復。

根據ＣＮＮ取得音檔，川普去年總統選戰期間在募款活動上自爆，曾經跟普亭有過激烈對話，川普宣稱不會透露太多細節，並且重申若當年他是美國總統，俄羅斯就不會入侵烏克蘭。

川普接著說：「我曾跟普亭說，『如果你進攻烏克蘭，我會把莫斯科炸個稀巴爛。我告訴你，我別無選擇。』」川普補充，普亭當時表現出「我不相信」的樣子，但川普稱，「他大概百分之十相信」。

川普透露自己也對習近平發出類似警告。川普描述他跟習近平說：「我說，你知道，如果你對台灣動手，我就會把北京炸個稀巴爛。習近平覺得我瘋了」。

川普描述，當時習近平說：「北京！你要轟炸……」川普則回答，「我沒有選擇，我必須轟炸你，我們會轟炸北京。」川普描述，當時習近平也不相信，「他大概只信百分之十。他只要信個百分之十，甚至百分之五就夠了。」

這批音檔來自川普二○二四年在紐約與佛州舉行的多場募款餐會，由道西（Josh Dawsey）等三名記者持有，內容也收錄在三人合著新書「二○二四」。

在其他錄音檔中，川普自誇曾施壓富有盟友，為其競選捐出數千萬美元。

這些錄音過去從未公開。川普競選團對此拒絕置評。