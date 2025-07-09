憂依賴美中 馬克宏籲歐加強合作

法國總統馬克宏八日展開為期三天的英國國是訪問，並於八日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，避免對美國與中國大陸形成雙重依賴，還呼籲歐洲對社群媒體採取作為，抗衡美中影響力。

談到美國與大陸的雙重威脅，馬克宏指出，兩國帶來的風險程度並不一樣，「我不會將美中畫上等號，我們和一邊擁有強大盟友關係（美國），中國是挑戰者，當我談到氣候變遷時，有時是夥伴」。

他也說，英國及其他歐洲國家應「認清現實」，若歐洲不合作建構堅實的經貿、科技價值鏈，減少或避免在人工智慧、量子科技、太空、能源、生物科技、安全事務及國防產業等戰略關鍵領域對美、陸的過度依賴，歐洲的未來將不樂觀，甚至面臨「慢速死亡」。

論及歐洲對大陸、美國的「去風險」，馬克宏說，大陸的產能過剩與過度補貼對公平貿易構成明顯威脅，也破壞許多價值鏈穩定性並產生新的依賴關係；另一方面，美國的貿易戰明確決定不再遵守世界貿易組織規定與「我們迄今為止熱愛的貿易」。

他強調，若歐洲各國希望為下一代建構永續未來，就須排除對美、陸的「雙重依賴」。歐洲期待看到開放的世界、期待合作，但不要依賴。

馬克宏還將美國科技業操作演算法與俄國故意散布的政治錯誤訊息進行比較，呼籲檢視美、陸、俄對網路與社群媒體演算法的運用。