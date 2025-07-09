快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

憂依賴美中 馬克宏籲歐加強合作

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
法國總統馬克宏夫婦（右2、右1）8日訪問英國，在溫莎堡會晤英國國王查理三世夫婦（左2、左1）。（法新社）
法國總統馬克宏夫婦（右2、右1）8日訪問英國，在溫莎堡會晤英國國王查理三世夫婦（左2、左1）。（法新社）

法國總統馬克宏八日展開為期三天的英國國是訪問，並於八日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，避免對美國與中國大陸形成雙重依賴，還呼籲歐洲對社群媒體採取作為，抗衡美中影響力。

談到美國與大陸的雙重威脅，馬克宏指出，兩國帶來的風險程度並不一樣，「我不會將美中畫上等號，我們和一邊擁有強大盟友關係（美國），中國是挑戰者，當我談到氣候變遷時，有時是夥伴」。

他也說，英國及其他歐洲國家應「認清現實」，若歐洲不合作建構堅實的經貿、科技價值鏈，減少或避免在人工智慧、量子科技、太空、能源、生物科技、安全事務及國防產業等戰略關鍵領域對美、陸的過度依賴，歐洲的未來將不樂觀，甚至面臨「慢速死亡」。

論及歐洲對大陸、美國的「去風險」，馬克宏說，大陸的產能過剩與過度補貼對公平貿易構成明顯威脅，也破壞許多價值鏈穩定性並產生新的依賴關係；另一方面，美國的貿易戰明確決定不再遵守世界貿易組織規定與「我們迄今為止熱愛的貿易」。

他強調，若歐洲各國希望為下一代建構永續未來，就須排除對美、陸的「雙重依賴」。歐洲期待看到開放的世界、期待合作，但不要依賴。

馬克宏還將美國科技業操作演算法與俄國故意散布的政治錯誤訊息進行比較，呼籲檢視美、陸、俄對網路與社群媒體演算法的運用。

歐盟 馬克宏

延伸閱讀

馬克宏批評貿易戰 籲歐洲同時排除對美中過度依賴

馬克宏又遭妻子無視？伸手欲扶她下機 懸空7秒後默默收回

歐盟領袖盼盡快達成美歐貿易協議 馬克宏：希望雙邊關稅是10%對10%

影／馬克宏G7悄悄話惹「梅洛尼大白眼」爆紅 網瘋猜對話：他挺愛八卦

相關新聞

駐軍費用川普想漲 首爾：依協定

在對南韓所有商品課徵百分之廿五關稅後，美國總統川普九日表示南韓應自行支付軍事防衛費用，並暗示首爾應支付更多的駐韓美軍費用...

憂依賴美中 馬克宏籲歐加強合作

法國總統馬克宏八日展開為期三天的英國國是訪問，並於八日下午於英國國會發表演說，呼籲歐洲加強科技、經貿等領域的投資與合作，...

美禁中國等敵對國家 買美農地

美國農業部八日宣布，中國等敵對國家相關買家將禁止在美國收購農地，違反者將被處以相當於該土地價值最高百分之廿五的罰款。

川普自稱嗆習「若犯台就炸北京」錄音曝光

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得錄音檔爆料，美國總統川普去年在募款活動上宣稱，曾經威脅俄羅斯總統普亭不得入侵烏克蘭，否則...

川普可能於7月底訪英 參觀自家高球場

英國媒體「天空新聞網」9日引述消息人士說法，美國總統川普可能於7月底或8月初赴蘇格蘭，參觀他擁有的高爾夫球場，相關行程計...

習近平3度警告？前內政部長爆大陸反泰國設賭場 貝東塔反擊

泰國前內政部長阿努廷爆料，被停職的總理貝東塔和中國國家主席習近平年初會面時，習近平建議泰國撤回賭場合法化的草案，否則中方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。